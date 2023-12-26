كيف تؤثر بنية الأسنان على الصحة العامة؟

Advertisement

عرضت صحيفة تايمز أوف إنديا، أبرز الخصائص التي تكشف تأثير بنية الأسنان على الصحة.- تأثير المينا: هي الطبقة الخارجية للأسنان، تحمي العاج واللب من الغزو البكتيري والتسوس، ويؤدي ضعفها للخطر، وإلى تسوس الأسنان أو أمراض اللثة.- مضغ الطعام وهضمه: تؤثر بنية الأسنان على مضغ الطعام وهضمه بكفاءة، لأن المضغ غير السليم يؤدي إلى زيادة خطر مشاكل الهضم.- آثار نفسية: يمكن أن يؤدي سقوط الأسنان أو تلفها إلى الإحراج، وانخفاض احترام الذات، والقلق، وحتى الاكتئاب.- أمراض القلب والسرطان: ترتبط صحة الأسنان بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان. يمكن أن تنتشر بكتيريا الفم في الجسم، وتؤدي إلى الإصابة بالعدوى أو زيادة الالتهاب.- جودة النوم: يؤدي طحن الأسنان أو انقباضها أثناء النوم، إلى تلف الأسنان، وآلام في الفك والصداع واضطراب النوم.- صحة الأطفال: عند الأطفال يؤثر ضعف بنية الأسنان، مثل سوء الإطباق أو اختلال الأسنان والفك، على تطور الكلام والتفاعلات الاجتماعية والأكل السليم.