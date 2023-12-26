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صحة

كيف تؤثر بنية الأسنان على الصحة العامة؟

Lebanon 24
26-12-2023 | 08:00
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عرضت صحيفة تايمز أوف إنديا، أبرز الخصائص التي تكشف تأثير بنية الأسنان على الصحة.

- تأثير المينا: هي الطبقة الخارجية للأسنان، تحمي العاج واللب من الغزو البكتيري والتسوس، ويؤدي ضعفها للخطر، وإلى تسوس الأسنان أو أمراض اللثة. 
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- مضغ الطعام وهضمه: تؤثر بنية الأسنان  على مضغ الطعام وهضمه بكفاءة، لأن المضغ غير السليم يؤدي إلى زيادة خطر مشاكل الهضم. 

- آثار نفسية: يمكن أن يؤدي سقوط الأسنان أو تلفها إلى الإحراج، وانخفاض احترام الذات، والقلق، وحتى الاكتئاب.

- أمراض القلب والسرطان: ترتبط صحة الأسنان بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان. يمكن أن تنتشر بكتيريا الفم في الجسم، وتؤدي إلى الإصابة بالعدوى أو زيادة الالتهاب.

- جودة النوم: يؤدي طحن الأسنان أو انقباضها أثناء النوم، إلى تلف الأسنان، وآلام في الفك والصداع واضطراب النوم. 

- صحة الأطفال: عند الأطفال يؤثر ضعف بنية الأسنان، مثل سوء الإطباق أو اختلال الأسنان والفك، على تطور الكلام والتفاعلات الاجتماعية والأكل السليم.
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