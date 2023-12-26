تعرفوا على وضعيات النوم الأكثر خطورة على الإنسان

كشف الدكتور فلاديمير بوندارينكو، أخصائي إعادة التأهيل والمعالجة الآلية وضعيتي النوم الأكثر خطورة للإنسان.

ويقول: "يمكن أن يكون الرأس مرفوعاً والظهر منحنياً على الأريكة وعلى السرير إذا كانت هناك وسادة كبيرة في الخلف"، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تسبب اضطراب إمداد الدم والتنفس، حيث يشعر الشخص بعد النوم بهذه الوضعية بألم في منطقة الصدر(العمود الفقري)، ويشعر بالتوتر في منطقة الرقبة".

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ووفقا له الوضعية الثانية المضرة للجسم هي النوم والرأس منحنية إلى الخلف.

ويقول، من المفيد أثناء النوم الاستلقاء على أحد الجانبين، مع ثني الركبتين قليلا. مشيرا إلى ضرورة تغيير الوضعية بين فترة وأخرى.

وأضاف موضحا: "يتنفس الإنسان أثناء النوم عن طريق الحجاب الحاجز (التنفس البطني) أي أن الجزء العلوي من الرئتين يستريح، ونتنفس عن طريق المعدة. وتسمح لنا هذه العملية بتشغيل حركة الأمعاء، وتنشيط المرارة والكبد والطحال، وعموما تنشيط الجهاز الهضمي.

واعتبر أن النوم بصورة دائمة في وضعية خاطئة يؤدي إلى إصابة الشخص بألم مزمن وأمراض مختلفة في الجهاز العضلي الهيكلي.





