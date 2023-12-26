علاج جديد لمشكلة ارتفاع ضغط الدم

ابتكر عملاء أميركيون علاجاً للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فقد وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية مؤخراً على استخدام هذا الإجراء الذي يستهدف الأعصاب القريبة من الكلى، للمساعدة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، عندما تفشل الأدوية في القيام بذلك.

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وقال الدكتور سامين شارما، طبيب القلب بمستشفى "ماونت سيناي" للقلب والأوعية الدموية في مدينة نيويورك، والذي قاد فريق الباحثين المطورين للعلاج الجديد: "خلال الإجراء الذي يستغرق ساعة واحدة، يقوم أطباء القلب بإدخال أنبوب رفيع في الشريان الكلوي، يرسل موجات صوتية تستهدف وتزيل الأعصاب الودية المفرطة التحفيز بالقرب من الكليتين. هذا يهدئ النشاط المفرط للأعصاب، مما يخفف من ضغط الدم إلى الدماغ".

وأضاف: "هذا العلاج يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط دم المريض لمدة 5 سنوات على الأقل، وربما يمنع المشكلات الصحية المهددة للحياة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية ونزيف الدماغ والفشل الكلوي".







