Advertisement

صحة

علاج جديد لمشكلة ارتفاع ضغط الدم

Lebanon 24
26-12-2023 | 15:44
A-
A+
Doc-P-1145622-638392279063533003.jpeg
Doc-P-1145622-638392279063533003.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابتكر عملاء أميركيون علاجاً للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فقد وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية مؤخراً على استخدام هذا الإجراء الذي يستهدف الأعصاب القريبة من الكلى، للمساعدة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، عندما تفشل الأدوية في القيام بذلك.
Advertisement
وقال الدكتور سامين شارما، طبيب القلب بمستشفى "ماونت سيناي" للقلب والأوعية الدموية في مدينة نيويورك، والذي قاد فريق الباحثين المطورين للعلاج الجديد: "خلال الإجراء الذي يستغرق ساعة واحدة، يقوم أطباء القلب بإدخال أنبوب رفيع في الشريان الكلوي، يرسل موجات صوتية تستهدف وتزيل الأعصاب الودية المفرطة التحفيز بالقرب من الكليتين. هذا يهدئ النشاط المفرط للأعصاب، مما يخفف من ضغط الدم إلى الدماغ".
وأضاف: "هذا العلاج يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط دم المريض لمدة 5 سنوات على الأقل، وربما يمنع المشكلات الصحية المهددة للحياة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية ونزيف الدماغ والفشل الكلوي".



المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

صحة

متفرقات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-12-26
08:00 | 2023-12-26
05:42 | 2023-12-26
04:50 | 2023-12-26
04:32 | 2023-12-26
02:30 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24