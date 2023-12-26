المكسرات علاج مذهل لتقوية مناعة الجسم

كشف الطبيب الروسي الكسندر مياسنيكوف، أن منتجات المكسرات لها دور فعال في تعزيز منظومة المناعة بشكل مذهل.

وقال الطبيب الروسي " المكسرات هي المنتج الأكثر أهمية وفائدة بشكل عام. فهي غنية بكل شيء؛ البوتاسيوم، والعناصر المعدنية الدقيقة، والبروتين النباتي، وغيرها من العناصر المفيدة". وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «فيستي رو» المحلي.

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وأفاد مياسنيكوف بأنه "من المهم ليس فقط إضافة الأطعمة المفيدة لمنظومة المناعة إلى النظام الغذائي، بل استبعاد الأطعمة غير الصحية منه أيضا كالمشروبات الغازية السكرية والوجبات السريعة ورقائق البطاطا والأطعمة البيضاء كالأرز الأبيض والمعكرونة؛ لأنها يمكن أن تضعف المناعة. لذا، من الأفضل التخلي عنها".

وشدد على ضرورة الحذر عند تناول اللحوم الحمراء ومنتجاتها المصنعة مثل النقانق وغيرها التي تثبط منظومة المناعة وتزيد الالتهابات.





