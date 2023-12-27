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صحة

إليكم أكثر الحلويات ضرراً للأسنان.. حذروا أطفالكم منها

Lebanon 24
27-12-2023 | 14:44
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كشفت طبيبة الأسنان الروسية لودميلا شيمياكينا، أن جميع أنواع الحلويات ضارة للأسنان وخاصة عند الإكثار من تناولها، وبالذات الكراميل والتوفي.

وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "إذا "تحدثنا عن الضرر الذي يلحق بالأسنان، فقبل كل شيء نشير إلى تلك الحلويات التي تلتصق بالأسنان وتبقى في الفم لفترة طويلة - الكراميل، والمصاصات وغيرها. لأن هذه الأنواع تساهم أكثر من غيرها من الحلويات في تطور تسوس الأسنان". لذلك لا يوصي بإعطائها للأطفال"
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وتشير الطبيبة إلى مخاطر الشوكولاتة بالحليب لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والكثير من المواد المضافة.
وتقول: "عموما، جميع الحلويات ضارة للأسنان. لذلك، من المهم مراعاة الاعتدال وعدم إعطائها للأطفال دائما. والحلوى الأكثر أمانا من هذه الناحية هي الشوكولاتة الداكنة وجيليه الفواكه الطبيعي (مرميلاد) كما أن الإكثار من تناول الحلويات الأخرى، سوف يساهم بدرجة أو بأخرى في تطور تسوس الأسنان".

 
المصدر: روسيا اليوم

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