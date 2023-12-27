19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
إليكم أكثر الحلويات ضرراً للأسنان.. حذروا أطفالكم منها
Lebanon 24
27-12-2023
|
14:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت طبيبة الأسنان الروسية لودميلا شيمياكينا، أن جميع أنواع الحلويات ضارة للأسنان وخاصة عند الإكثار من تناولها، وبالذات الكراميل والتوفي.
وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "إذا "تحدثنا عن الضرر الذي يلحق بالأسنان، فقبل كل شيء نشير إلى تلك الحلويات التي تلتصق بالأسنان وتبقى في الفم لفترة طويلة - الكراميل، والمصاصات وغيرها. لأن هذه الأنواع تساهم أكثر من غيرها من الحلويات في تطور تسوس الأسنان". لذلك لا يوصي بإعطائها للأطفال"
Advertisement
وتشير الطبيبة إلى مخاطر الشوكولاتة بالحليب لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والكثير من المواد المضافة.
وتقول: "عموما، جميع الحلويات ضارة للأسنان. لذلك، من المهم مراعاة الاعتدال وعدم إعطائها للأطفال دائما. والحلوى الأكثر أمانا من هذه الناحية هي الشوكولاتة الداكنة وجيليه الفواكه الطبيعي (مرميلاد) كما أن الإكثار من تناول الحلويات الأخرى، سوف يساهم بدرجة أو بأخرى في تطور تسوس الأسنان".
المصدر:
روسيا اليوم
صحة
متفرقات
Advertisement
الأكثر قراءة
سيناريو الأمطار عائد.. كيف سيكون طقس ليلة رأس السنة؟ الأب خنيصر يكشف
Lebanon 24
سيناريو الأمطار عائد.. كيف سيكون طقس ليلة رأس السنة؟ الأب خنيصر يكشف
02:12 | 2023-12-27
27/12/2023 02:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 10 سنوات من الاخذ والرد.. هدية للعمال طال انتظارها
Lebanon 24
بعد 10 سنوات من الاخذ والرد.. هدية للعمال طال انتظارها
04:00 | 2023-12-27
27/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة أحد المقرّبين من نصرالله.. كان مُعاوناً له! (صورة)
Lebanon 24
وفاة أحد المقرّبين من نصرالله.. كان مُعاوناً له! (صورة)
07:04 | 2023-12-27
27/12/2023 07:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة زوجة الفنان مروان خوري تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
ابنة زوجة الفنان مروان خوري تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
02:40 | 2023-12-27
27/12/2023 02:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يتعلّق بالكهرباء... ما أعلنه وزير الطاقة مهمّ إليكم ما قاله
Lebanon 24
خبر يتعلّق بالكهرباء... ما أعلنه وزير الطاقة مهمّ إليكم ما قاله
08:49 | 2023-12-27
27/12/2023 08:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:15 | 2023-12-27
باستخدام الجزيئات الدقيقة... علماء يُدمّرون خلايا السرطان
05:55 | 2023-12-27
فيتامين يُقلل من خطر الإصابة بالخرف... ما هو؟
02:55 | 2023-12-27
هذا الفيتامين يقلل من خطر الخرف!
02:27 | 2023-12-27
في إيطاليا.. نجاح عملية زرع أعصاب ذراع هي الأولى في العالم
00:23 | 2023-12-27
"فيروس زومبي"... يصيب الغزلان الأميركية بالجنون ويشكل خطورة على البشر
23:31 | 2023-12-26
"كورونا" عائد بحلّة جديدة.. إحذروا متحوّر JN1!
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
28/12/2023 01:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
28/12/2023 01:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
28/12/2023 01:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24