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صحة

أعراض جديدة للسرطان تشبه أعراض البرد.. احذروها

Lebanon 24
27-12-2023 | 23:00
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كشف الدكتور أنطون إيفانون أخصائي طب وجراحة الأورام، عن أعراض جديدة للسرطان تشبه أعراض البرد ولا تحظى بالاهتمام المطلوب

ووفقا له، تشبه أعراض سرطان الأنف والجيوب الأنفية أعراض الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية، لذلك يمكن الخلط بينها وبين نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية.
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ويقول: "تشمل الأعراض الشعور بالضغط في الجيوب الأنفية، والصداع، وصعوبة التنفس عن طريق الأنف، وإفرازات مصحوبة بنزيف في الأنف، وانخفاض حاسة الشم، وشعور بتنميل وإبر على الوجه، وجحوظ العينين".
ويشير الأخصائي إلى أن هذه الأعراض لا تشير دائما إلى السرطان بالذات، لأن هذا التشخيص لا يكتمل إلا بعد دراسة تاريخ المرض وتغير ملامح الوجه وتنظير الأنف والتصوير الشعاعي واختبارات أخرى".


المصدر: روسيا اليوم

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