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صحة

فوائد عديدة للوقوف 3 ساعات يومياً.. هذا ما يجب ان تعرفوه

Lebanon 24
28-12-2023 | 03:50
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قد لا يبدو الفرق كبيراً في حرق السعرات بين الجلوس والوقوف، فعندما تقف تحرق ما بين 70 إلى 95 سعرة حرارية في الساعة، حسب العمر والوزن والطول، وبالمقارنة، فإن الجلوس يحرق فقط 65 إلى 85 سعرة حرارية في الساعة.
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لكن، بحسب خبراء "هيلث لاين"، يمكنك أن تجني عدة فوائد صحية، إلى جانب حرق ما بين 15 و30 سعرة حرارية إضافية، بمجرد استبدال 3 ساعات من روتين الجلوس لتمضيتها وقوفاً.

ويمكنك إجراء تعديلات متنوعة في روتينك اليومي لزيادة وقت الوقوف، مثلاً إجراء المكالمات، ومشاهدة البرنامج التلفزيوني المفضل، وتخصيص وقت للمشي حول البيت قبل أن يقترب موعد النوم.

كما تساعد المكاتب التي يمكن تعديلها للوقوف في زيادة وقته على حساب الجلوس.

ويمكن أن يقلل الوقوف من خطر الإصابة بالسكري، وانحناء العمود الفقري، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، والسرطان.

لكن وفقاً لدراسة أجريت بمشاركة 20 شخصاً في مختبر، تبين أن الوقوف للعمل لمدة ساعتين من دون وقت للجلوس يمكن أن يؤدي إلى تورّم الأطراف السفلية، وتشتت الذهن.

وينصح الخبراء بالوقوف نصف ساعة، والجلوس نصف ساعة أخرى بالتناوب أثناء العمل، إذا أمكن ذلك، وتفادي الوقوف لفترات طويلة.
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