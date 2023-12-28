بدون ممارسة رياضة.. طرق بسيطة للتخلص من دهون البطن

النساء العاملات أو ربات البيوت أو الأمهات أو حتى المراهقات لديهن مشكلة شائعة، هي دهون حول منطقة البطن، وتسعى كل واحدة للحصول على بطن مسطح ومنحنيات في الأماكن الصحيحة.

وبالتأكد هو أمر شاق، يتطلب نظامًا غذائيًا متوازنًا، وممارسة رياضة بصورة منتظمة، ولكن مع جدول أعمالك المزدحم، من الصعب ممارسة الرياضة، أو الالتزام باتباع نظام غذائي محدد.

والتخلص من الدهون في منطقة البطن دون ممارسة التمارين الرياضية أمر صعب، ولكنه ليس مستحيلاً.

Advertisement

1. توقف عن تناول السكر

في كل مرة تشرب فيها عصير فواكه معبأ، فإن جسمك يمتص سعرات حرارية أكثر مما لو كنت تتناول الفاكهة فقط، خصوصًا أن العصائر المعبأة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والنكهة واللون.

2. زيادة تناول فيتامين C

فيتامين C يساعد في الهضم والحفاظ على ضغط الدم، والبرتقال والليمون والفلفل الحلو والبروكلي واللفت والجريب فروت والكيوي، مصادر جيدة لفيتامين "C" والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك.

ومن الجيد تناول ثمرة فاكهة واحدة على الأقل تحتوي على الكثير من فيتامين "C" يوميًا.

3. تناول 8 أكواب مياه يوميًا

إن شرب الماء على الأقل ثمانية أكواب كبيرة يوميًا، لا يرطب جسمك فقط ويزيل السموم غير المرغوب فيها، لكنه يساعدك أيضًا على التخلص من الوزن الزائد خاصة عند منطقة البطن.

اشرب الماء قبل وجبتك، لا تشرب مباشرة بعد الغداء أو العشاء، إنما انتظر لمدة 10-15 دقيقة ثم اشرب الماء.

4. تجنب الأطعمة النشوية

الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والمكرونة، والذرة ودقيق الذرة والبطاطس، إلخ. كلها تحتوي على نسبة عالية من النشا.

وينقسم النشا إلى سكر في الجسم، وعندما يكون هناك تراكم مفرط للسكر، يتم تخزينه في الجسم على شكل دهون.

5. التخلص من الإمساك والانتفاخ

الانتفاخ والإمساك يحتاج إلى معالجة عبر اتباع روتين محدد لاستخدام الحمام كل يوم.

ويجب أن تعلم أنه من السهل أن تتكاسل نحو الذهاب إلى الحمام، ومع مرور الوقت، سيبدأ الدماغ في تجنب إشارات الجسم، وبالتالي سوف تبدأ في الشعور بالإمساك، ومن ثمّ الانتفاخ.

يمكنك ضبط روتين الصباح عن طريق شرب كوب كبير من الماء الدافئ بمجرد استيقاظك، كما يمكنك أيضًا تجربة الصيام المتقطع أو اتباع نظام غذائي مدته 8 ساعات، وهو نظام غذائي غير مقيد يعمل بشكل أفضل لفقدان الوزن.

6. استمر في المشي

أفضل طريقة لفقدان الدهون عند محيط البطن دون ممارسة الرياضة، هي المشي لمدة 30 دقيقة على مهل، إذ إنه يعد فكرة جيدة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي لحرق الدهون من محيط الخصر.

. 7الجلوس بشكل صحيح

للحصول على بطن مسطّحة يجب أن تقف وتجلس بشكل صحيح، فعند الوقوف تخيل حبلًا يسحب الجزء العلوي من جسمك نحو السقف، وسوف تشعر بالفعل أن كتفيك يرتفعان.

ولتحسين وضعك أثناء الجلوس، تأكد من أن قدميك تلمس الأرض في جميع الأوقات، ويمكنك أيضًا وضع وسادة على الجزء الخلفي من ظهرك للتأكد من الجلوس مباشرة على مقعدك.

. 8النوم الكافي

يجب ألا تقل عدد ساعات نومك في اليوم عن 7 ساعات، وأيضا تأكد من عدم النوم بشكل زائد لأن النوم المفرط أو عدم وجود نشاط لساعات طويلة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

. 9الأطعمة الصحية

تجنب الأطعمة المعالجة، والمحتوية على المواد الحافظة والمحتوية على الملح، وتضمين الفواكه والخضروات الغنية بالألياف والتي تحتوي على نسبة عالية من الماء، والألياف ستحفز الهضم السليم الذي بدوره سيخلصك من دهون البطن.

أخيرًا، يعد مضغ الطعام ضروريًا جدًا للحفاظ على الوزن المثالي، يجب مضغ طعامك عشر مرات على الأقل قبل بلعه، وإذا لم تمضغه جيدًا، فسيحتاج جسمك إلى بذل المزيد من الجهد لتحطيم ذلك الطعام في المعدة. ما يؤدي إلى الغاز، والنفخ، وعسر الهضم. ( مصراوي)