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صحة

كيف يؤثر الضغط الجوي المنخفض في الحالة الصحية؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 07:30
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كشف الدكتور أندريه كابيتشكين الحاصل على درجة الاستحقاق في الطب، كيفية تأثير الضغط الجوي المنخفض في الحالة الصحية للإنسان.
 
وفقا له، قبل كل شيء تؤثر تقلبات مستوى الضغط الجوي في الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطقس. وهؤلاء هم بالدرجة الأولى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب والأوعية الدموية والقصبات الرئوية وأمراض الكلى.
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ويقول: "يتكيف جسم الإنسان مع البيئة، ولكن إذا حصل خلل في تكيف ضغط الدم مع الضغط الجوي الخارجي، فإن الشخص يعاني من عدم الراحة والضعف والخمول وزيادة التعب والصداع والتعرق والدموع. وهذا يسمى اعتلال الطقس".

ويشير الطبيب، إلى أنه يمكن مكافحة هذه الحالة بمساعدة النشاط البدني وتناول الفيتامينات والتجول في الهواء الطلق. ولكن إذا لم تختف الأعراض، فعلى الشخص استشارة الطبيب وعدم اهمالها. (روسيا اليوم) 
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