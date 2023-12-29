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صحة
ما هي فوائد وأضرار عصير الرمان على الصحة؟
Lebanon 24
29-12-2023
|
10:30
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يحتوي عصير الرمان على العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية، وهو يعزز عمل عضلة القلب، ويحسن تركيب الدم، ويساعد على زيادة الهيموغلوبين.
ومن المفيد للصحة تناول عصير الرمان عند وجود التهابات في الجسم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة، مثل مركبات الفلافونويد و فيتامينات С وК وЕ، كما أنه يساعد على مكافحة العدوى ويكبح نمو الميكروبات التي تساهم في تطور التهابات اللثة.
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وبالإضافة إلى هذا تدعم الألياف الغذائية الموجودة في عصير الرمان توازن ميكروبيوم الأمعاء، أما فيتامين С فيساعد على إنتاج الكولاجين الضروري للجلد والعظام وجدران الأوعية الدموية. كما أن عصير الرمان مفيد لصحة الجهاز البولي التناسلي الذكوري، أما بالنسبة للنساء فيساعد على تحسين عمل المبايض.
ولكن مع كل هذا من الأفضل عدم الإفراط في تناول عصير الرمان إذا كان الشخص يعاني من البواسير والإمساك المتكرر، والتهاب البنكرياس، والتهاب المعدة وقرحة الغشاء المخاطي في المعدة، أو إذا كانت لديه ردود فعل تحسسية.
ووفقا لخبراء التغذية، عصير الرمان مفيد جدا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والأنثوسيانين، ويساعد على استعادة القوة ويعزز المناعة.
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