Advertisement

صحة

انتبهوا.. هكذا يؤثر الملح على صحة الكلى!

Lebanon 24
29-12-2023 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1146690-638394886772175042.jpg
Doc-P-1146690-638394886772175042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث بحث جديد عن وجود علاقة بين معدّل تكرار إضافة الملح إلى الطعام وخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، لمن تزيد أعمارهم عن 37 عاماً.

وتابع فريق البحث في جامعة تولين بيانات 465 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني لمدة 12 سنة، ولم يكونوا مصابين بأية أمراض في الكلى في البداية.
Advertisement

وتم تقسيم وتيرة إضافتهم للملح كالتالي: نادراً، وأحياناً، وعادةً، ودائماً، أو لم يضيفوا الملح أبداً.

ووفق النتائج التي نشرتها أمس "جاما نتوورك"، يرتفع الخطر على الكلى من معدل 1.04 مرة لدى من يضيفون نادراً رشة ملح إضافية إلى طعامهم، ليصل إلى 1.11 مرة عند إضافته عادة، ثم يرتفع معدل الخطر إلى 1.18 مرة لدى من يضيفونه دائماً.

ولاحظ الباحثون أن ارتفاع معدل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة كان أكثر وضوحاً لدى من لديهم زيادة في الوزن، ونقص في النشاط البدني.

وقال الباحثون إن "هذه النتائج تدعم تبني استراتيجية الحد من إضافة الملح إلى الأطعمة كوسيلة للوقاية من مرض الكلى المزمن".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:49 | 2023-12-29
10:30 | 2023-12-29
07:30 | 2023-12-29
02:43 | 2023-12-29
00:58 | 2023-12-29
00:44 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24