مشاكل صحية مشاكل تطال الرجال أكثر من النساء.. تعرفوا إليها

نشرت مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية تقريراً تحدثت فيه عن المشاكل الصحية التي يكون لها تأثير أكبر على الرجال، من أمراض القلب التاجية إلى مرض السكري من النوع الثاني.



وقدّمت المجلة، في تقريرها بعض النصائح التي من شأنها أن تساعد الرجال على تعزيز صحتهم، خاصة أن نسبة كبيرة منهم عادة ما يتجاهلون الفحوصات الدورية.

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مؤشر ديكي



هناك 1.5 مليون رجل يعانون من أمراض القلب التاجية، مقارنة بـ 850 ألف امرأة. ويموت المزيد من الرجال بسبب هذه الأمراض وفقا لمؤسسة القلب البريطانية. وقدّمت المجلة، في تقريرها بعض النصائح التي من شأنها أن تساعد الرجال على تعزيز صحتهم، خاصة أن نسبة كبيرة منهم عادة ما يتجاهلون الفحوصات الدورية.هناك 1.5 مليون رجل يعانون من أمراض القلب التاجية، مقارنة بـ 850 ألف امرأة. ويموت المزيد من الرجال بسبب هذه الأمراض وفقا لمؤسسة القلب البريطانية.

ومن شأن تغييرات في نمط الحياة أن تقلل من مخاطر أمراض القلب وهي تشمل فقدان الوزن لمن يعاني من السمنة والإقلاع عن التدخين والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية وفحص ضغط الدم والكوليسترول بانتظام.



مشاكل البروستاتا



أوضحت المجلة أن سرطان البروستاتا تجاوز سرطان الثدي باعتباره السرطان رقم واحد في المملكة المتحدة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المزيد من الرجال يخضعون للاختبارات. لذلك، إذا كان عمرك أكثر من 50 عاماً وتواجه صعوبة في التبول، أو تتبول بشكل متكرر أو تشعر كما لو أن المثانة ليست فارغة، فراجع طبيبك العام.



وكن على دراية بعوامل الخطر، فالتاريخ العائلي والعرق يزيد من احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا. كذلك، يمكن التقليل من المخاطر عن طريق تناول طعام صحي وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي.



السكري من النوع 2



قالت المجلة إن الذكور أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من الإناث. وتعد زيادة الوزن أحد عوامل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويصاب الرجال به بوزن أقل من النساء. وتشمل الأعراض التبول بشكل متكرر، خاصة في الليل، والشعور بالعطش أو التعب أكثر من المعتاد، والإصابة بالجروح والقروح التي تكون بطيئة في الشفاء.

وتتطوّر الأعراض ببطء لذا يجب الحفاظ على الوزن عند مستوى صحي وإجراء فحوصات صحية كل 5 سنوات بمجرد تجاوز سن الأربعين، ويشمل ذلك اختبارات مرض السكري.



مشاكل الصحة العقلية



3 من كل 4 حالات انتحار في المملكة المتحدة تكون من الرجال. ومن أهم علامات الاكتئاب الشعور بالقلق المستمر والانفعال والتعاسة واليأس وفقدان الشهية وصعوبة النوم وضعف التركيز وفقدان الاهتمام بالمظهر الشخصي أو النظافة أو الأشياء التي كانت مصدرا للاستمتاع من قبل.

وإلى جانب الذهاب إلى الطبيب العام، ينصح بالتواجد باستمرار مع الأصدقاء وممارسة التمارين الرياضية والحصول على نمط نوم منتظم.



مشاكل الإدمان



وأوضحت المجلة أن الرجال أكثر عرضة لمشاكل الإدمان على الكحول من النساء، وقد يشربون الكحول للتخلص من المشاعر السلبية. إلا أنه في الوقت نفسه، فإن الكحول يسبب الاكتئاب ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسرطان، ويؤدي إلى مشاكل في الكبد، وحوادث، وانهيار العلاقات.



سرطان الجلد



ذكرت المجلة أن عدد الرجال الذين يموتون بسبب سرطان الجلد الخبيث أكثر بكثير من النساء، على الرغم من أن أعدادًا مماثلة تصاب بالمرض وذلك لأنهم يؤجلون الذهاب إلى الطبيب فيتم تشخيصه في مرحلة متقدمة.



وبحسب مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن 86 في المائة من الحالات يمكن الوقاية منها، لذا عليك حماية نفسك (بما في ذلك مناطق الصلع)، والبقاء في الظل عندما يكون ذلك ممكنًا، ووضع كريم الحماية من الشمس. (24)