هذه أبرز الحالات الطبية الغريبة في الـ2023

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أبرز الحالات الطبية الغريبة التي لا يمكن نسيانها في عام 2023، وجاء فيه:



- رجل ينبت على لسانه فراء سميك أخضر اللون: بعد سنوات من التدخين، أصبح لدى رجل يبلغ من العمر 64 عاما لسان مشعر أخضر اللون. اكتشف الأطباء بعد فحصه سماكة من الجلد الميت والبكتيريا التي تطورت بعد إعطائه دورة من المضادات الحيوية.

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- إزالة جنين من دماغ طفل عمره عام واحد: في حالة نادرة للغاية، قام الأطباء بإزالة جنين جراحيا من دماغ طفل يبلغ من العمر عاما واحدا. والجنين المنتزع هو التوأم المتطابق للطفل، فقد جاء من نفس البويضة المخصبة وشاركه أيضا نفس المشيمة، ولكنه تطور في كيس منفصل. الا انه خلال فترة الحمل، كان أحد الجنينين مغلفا بالآخر، لكن بقاياه بقيت في جمجمة الطفل المتبقي حتى بعد الولادة، مما تسبب في تضخم الرأس وتأخر نمو المهارات الحركية. - رجل ينبت على لسانه فراء سميك أخضر اللون: بعد سنوات من التدخين، أصبح لدى رجل يبلغ من العمر 64 عاما لسان مشعر أخضر اللون. اكتشف الأطباء بعد فحصه سماكة من الجلد الميت والبكتيريا التي تطورت بعد إعطائه دورة من المضادات الحيوية.- إزالة جنين من دماغ طفل عمره عام واحد: في حالة نادرة للغاية، قام الأطباء بإزالة جنين جراحيا من دماغ طفل يبلغ من العمر عاما واحدا. والجنين المنتزع هو التوأم المتطابق للطفل، فقد جاء من نفس البويضة المخصبة وشاركه أيضا نفس المشيمة، ولكنه تطور في كيس منفصل. الا انه خلال فترة الحمل، كان أحد الجنينين مغلفا بالآخر، لكن بقاياه بقيت في جمجمة الطفل المتبقي حتى بعد الولادة، مما تسبب في تضخم الرأس وتأخر نمو المهارات الحركية.



- العثور على سكين في بطن الرجل: تمت خياطة بطن رجل يبلغ من العمر 22 عاما من نيبال بعد تعرضه للطعن بسكين، ولكن في اليوم التالي علم أن السكين الذي يبلغ طوله نصف قدم تقريبا لا يزال في بطنه.







- استخراج طفيلي ثعبان من دماغ امرأة: أبلغت امرأة أسترالية تبلغ من العمر 64 عاما عن معاناتها من آلام في البطن وإسهال لمدة ثلاثة أسابيع، يليها سعال جاف وتعرق ليلي ليتبيّن وجود طفيلي ثعبان طولها 8 سم، كان لا يزال على قيد الحياة ويتلوى داخل دماغهها.



- تحول عينا طفل بنية إلى اللون الأزرق بعد تناول دواء لـ كوفيد-19: أُعطي طفل يبلغ من العمر 6 أشهر عقار فافيبيرافير المضاد للفيروسات في بانكوك بتايلاند، بعد إصابته بفيروس كورونا. وبعد 18 ساعة فقط، لاحظت أمه أن عينيه البنيتين عادة كانتا باللون الأزرق النيلي. ويُعتقد أن هذا التغيير المفاجئ في اللون هو أحد الآثار الجانبية للدواء.







- صوت حفيف في أذن المرأة تبين أنه عنكبوت: عانت سيدة بريطانية من ألم وسماع أصوات غريبة في أذنها لتكون المفاجأة عند فحصها بالمنظار وجود عنكبوت حي صنع عشا بداخلها. واعتقدت لوسي وايلد في البداية أن الألم ناجم عن وجود شمع داخل أذنها ولكن أثناء الفحص شاهدت عنكبوت بأرجل كبيرة داخل الأذن.