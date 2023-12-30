18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
21
o
صيدا
19
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لمحبّي الأجبان.. إليكم السبب الذي يجعلكم تقعون بفخ "إدمانها"
Lebanon 24
30-12-2023
|
09:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن الخبراء مؤخرًا من التوصل إلى سبب إدمان محبي الأجبان عليها، من خلال التعرف على أساسها البيولوجي.
Advertisement
وتشير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى إن المنتجات الناجمة عن هضم الجبن في الجسم والتي تسمى الكازمورفين تشبه المواد الأفيونية وترتبط بمستقبلات المواد الأفيونية في الدماغ، ويؤدي تناولها بالتالي إلى إطلاق هرمون الإندورفين وخلق الشعور بالسعادة.
ولفت الباحثون الذين يدرسون الخصائص الإدمانية للجبن حسب الصحيفة إلى محتواه العالي من الدهون، إذ من الطبيعي أن يشتهي جسم الإنسان الأطعمة الدهنية، وهي وظيفة التطور التي ساعدت البشر الأوائل على البحث عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية من أجل البقاء على قيد الحياة، إذ تصدرت الأطعمة الدهنية قائمة الأطعمة التي من الصعب التخلي عنها حسب إحدى الدراسات، ويأتي الجبن والكعك والآيس كريم من ضمن هذه الأطعمة.
ويشير أحد الأطباء في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن، إلى إن الكازومورفينات ترتبط بمستقبلات المواد الأفيونية بطريقة مماثلة للمورفين.
ويضيف أن "أقوى الكازومورفينات يسمى المورفيسبتين، ولديه حوالي عُشر قوة تفاعل مستقبلات الدماغ مقارنة بالمورفين النقي، بنسبة 10 بالمئة فقط، لذلك لا يكفي أن يتم تصنيفها على أنها مسبب للإدمان، ولكنها تكفي كي يحب الشخص الجبن حقا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
30/12/2023 12:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال من شمال لبنان.. طليقة وائل كفوري في علاقة حب جديدة تعرفوا إلى سعيد الحظ
Lebanon 24
رجل أعمال من شمال لبنان.. طليقة وائل كفوري في علاقة حب جديدة تعرفوا إلى سعيد الحظ
02:02 | 2023-12-30
30/12/2023 02:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ صيدا وما حصل كان مُفاجئاً.. التفاصيل طريفة! (صورة)
Lebanon 24
حادثة تهزّ صيدا وما حصل كان مُفاجئاً.. التفاصيل طريفة! (صورة)
14:47 | 2023-12-29
29/12/2023 02:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ً"حزب الله" ينفي خبراً انتشرَ بقوة.. هذا مضمونه
Lebanon 24
ً"حزب الله" ينفي خبراً انتشرَ بقوة.. هذا مضمونه
14:14 | 2023-12-29
29/12/2023 02:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جريمة مروّعة في بيروت.. قتلها وكبّلها بـ"كابل شاحن هاتف"! (صورة)
Lebanon 24
تفاصيل جريمة مروّعة في بيروت.. قتلها وكبّلها بـ"كابل شاحن هاتف"! (صورة)
04:28 | 2023-12-30
30/12/2023 04:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
13:00 | 2023-12-30
خطورته كبيرة على الصحة وعواقبه وخيمة.. احذروا من كميات الكحول الكبيرة!
09:48 | 2023-12-30
تطورٌ كبير.. تقنية دواء جديدة وواعدة طال انتظارها
07:24 | 2023-12-30
هذه أبرز الحالات الطبية الغريبة في الـ2023
04:00 | 2023-12-30
من بينها فقدان الوزن.. للاستلقاء على الأريكة فوائد تعرفوا إليها
02:00 | 2023-12-30
لهذا السبب.. تتشقق الشفاه في الشتاء
23:00 | 2023-12-29
مشاكل صحية مشاكل تطال الرجال أكثر من النساء.. تعرفوا إليها
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
30/12/2023 20:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
30/12/2023 20:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
30/12/2023 20:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24