خطورته كبيرة على الصحة وعواقبه وخيمة.. احذروا من كميات الكحول الكبيرة!

أوضحت البروفيسورة تاتيانا كليمينكو مديرة المركز العلمي الوطني لعلم المخدرات، أن التسمم الكحولي يسبب مجموعة كبيرة من الاضطرابات العصبية والنفسية والجسدية.

وتقول البروفيسورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" أن "دراسات علمية أشارت أنه حتى تناول الحد الأدنى من الكحول له آثار صحية سلبية على المدى الطويل. لأن الكحول يصل عبر مجرى الدم إلى جميع الأعضاء الداخلية ومنها الكبد والبنكرياس والجهاز البولي والدماغ والقلب".

وتضيف: "إن الاستهلاك المتكرر للكحول، وخاصة خلال أيام العطل والأعياد، يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على الصحة، بل وأيضا على العلاقات مع الأحباء، لأن البعض يعاني من أشكال رد فعل مرضية حتى بعد تناولهم جرعة صغيرة من الكحول حيث يصبحون عدوانيين".