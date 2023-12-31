تعرف على أكبر 4 تهديدات صحية في العالم خلال 2024

بدءاً من ظهور متحور كورونا الجديد "جيه إن.1" (JN.1) مروراً بمخاوف بشأن متغير الجدري الأكثر فتكاً، بجانب انتشار الأمراض التي ينقلها البعوض من البلدان الاستوائية، سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على تهديدات صحية، يتوقع العلماء والأطباء أن تتفشى، بعدما باتت تشكل قلقاً عالمياً.
وخلال عام 2023، حذرت منظمة الصحة العالمية والأطباء والمطلعون من وضع بعض الأمراض الشهيرة، ومع اقتراب نهايته، يدرس خبراء الأمراض المعدية ما يمكن أن يخبئه العام الجديد للبشر.
وفيما يلي نسلط الضوء على أخطر 4 أوبئة تواجه العالم العام المقبل:
1- فيروس كورونا "JN.1"
يشكل المتحور الجديد التهديد الصحي الأكثر وضوحاً كونه الأكثر انتشاراً في جميع أنحاء العالم، وصنفته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه "متغير مثير للاهتمام"، وتراقبه عن كثب،
ووفقاً لأحدث بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يشكل "JN.1" حالياً ما بين39 و50% في الولايات المتحدة، منذ أن تم الإبلاغ عنه لأول مرة في أغسطس (آب) 2023، وانتشر في 41 دولة على الأقل، وأكدت المنظمة أن الخطر الذي تشكله تلك السلالة منخفض حالياً، لكنه في الوقت ذاته حذر الأطباء من أنه أكثر قابلية للانتشار والانتقال وقدرة على التهرب من الجهاز المناعي، إلا أنه لا يوجد دليل على أنه يشكل خطراً متزايداً مقارنة بالمتحورات الأخرى.
2- سلالة جديدة من الجدري
ليس كورونا وحده في دائرة الضوء العام المقبل، بل هناك خطر أكبر من انتشار سلالة شديدة من الجدري "المعروف سابقاً بجدري القرود" ستقتل واحداً من كل 10 أشخاص مصابين به، حسبما أعلن خبراء في الصحة.
وهناك نوعان من الفيروس، هما "Clade I"، والذي يشكل معدل وفيات أعلى، حيث يبلغ معدل الوفيات نحو 10%، أما النوع الثاني "Clade II" فهو أكثر اعتدالاً بشكل عام، وكان منتشراً في أوروبا العام الماضي.
وحذر خبراء في الأمراض المعدية من الاهتمام القليل بمرض الجدري في الوقت الراهن، مع مخاوف من انتشاره في بلدان أخرى، في الوقت الذي سبب فيه المرض وفاة قرابة 600 شخص في جمهورية الكونغو، من بينهم أطفال. وأصيب 11988 آخرين في أكبر تفشٍ للمرض في البلاد.
وتجاوزت أعداد الوفيات بالجدري 112 حالة وفاة عالمية، تم تسجيلها خلال الصيف الماضي، عندما تم اكتشاف المرض في المملكة المتحدة لأول مرة.