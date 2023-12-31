Advertisement

صحة

كيف يؤثر الملح على صحة الكلى؟

Lebanon 24
31-12-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1146959-638395738154679817.jpg
Doc-P-1146959-638395738154679817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار بحث جديد إلى وجود علاقة بين معدّل تكرار إضافة الملح إلى الطعام وخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، لمن تزيد أعمارهم عن 37 عاماً.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتبهوا.. هكذا يؤثر الملح على صحة الكلى!
lebanon 24
31/12/2023 13:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: الحاجة الملحة في غزة الآن هي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والوقود والكهرباء
lebanon 24
31/12/2023 13:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
خطورته كبيرة على الصحة وعواقبه وخيمة.. احذروا من كميات الكحول الكبيرة!
lebanon 24
31/12/2023 13:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: هذه المعلومات لا صحة لها
lebanon 24
31/12/2023 13:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

الملح

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2023-12-31
03:18 | 2023-12-31
02:38 | 2023-12-31
00:00 | 2023-12-31
23:00 | 2023-12-30
16:00 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24