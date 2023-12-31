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صحة
خضروات الشتاء تعزز جهاز المناعة.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
31-12-2023
|
03:18
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أشارت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية إلى أن الخضروات الشتوية من المواد الغذائية، التي تحتوي على العديد من العناصر المهمة للجسم ولتقوية جهاز المناعة.
وأوضح خبراء المجلة الألمانية أنها تعزز قوة جهاز المناعة بما تحتويه من فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية.
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وتشتهر خضروات الشتاء أيضاً بمحتواها العالي من فيتامين C، والألياف مثل الكرنب، والبصل الأخضر، والكرفس، والجزر، والكوسة، واللفت، والملفوف الأحمر، والخس، والثوم الأخضر.
وأشارت دراسات حديثة إلى أن بعضها يساعد أيضاً على خفض الكوليسترول في الدم، مثل السبانخ، والقرنبيط، والجزر، وقرع العسل، والبنجر ،والكرنب.
جدير بالذكر أن النظام الغذائي المتوازن يعد أساساً لا غنى عنه لصحة جيدة وتعزيز جهاز المناعة، وذلك بجانب النوم الجيد والنشاط البدني، فضلاً عن حصول الجسم على راحة كافية.
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