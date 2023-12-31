لقاح جديد لجميع متغيرات فيروس كورونا.. إليكم التفاصيل

في ظل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، ابتكر علماء معهد كارولينسكا في السويد لقاحا جديداً مضاداً لجميع متغيرات الفيروس التاجي المستجد.



وذكرت مجلة bioRxiv أن 24 شخصاً أعمارهم فوق 64 عاماً سبق أن تلقوا 4-5 جرعات من لقاح مضاد للفيروس، شاركوا في اختبارات هذا اللقاح الجديد، وأظهرت أظهرت نتائج هذه الاختبارات فعاليته العالية ضد المتغيرات المتحورة للفيروس التاجي المستجد، ليس فقط ضد XBB بل وأيضا ضد المتغيرات الجديدة بما فيها BA.2.86.

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وتجدر الإشارة، إلى أن اللقاحات المحدثة السابقة لم توفر الحماية المطلوبة ضد متحور "أوميكرون" والمتغيرات الجديدة، لأنها كانت مصممة للفيروس الأصلي. أما تأثير اللقاح الجديد فموجه بالدرجة الأولى ضد متحور "أوميكرون" الذي يختلف تماما عن السلالة الأصلية للفيروس.





