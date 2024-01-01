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صحة

الشمس وضوء النهار أفضل علاج لاكتئاب الشتاء

Lebanon 24
01-01-2024 | 06:00
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أفضل علاج للاكتئاب الذى يصيب بعض الأشخاص خلال فصل الشتاء هو العلاج بالضوء ويكون ذلك من خلال التعرض لأشعة الشمس وضوء النهار يوميًا.

 

والتعرض للشمس يزيد إنتاج الجسم لفيتامين د المسئول عن تحسين وتعزيز الحالة المزاجية وزيادة النشاط والحيوية لدى الشخص.

 

وفى فصل الشتاء يقل تعرضنا للشمس وبالتالي يقل مستوى فيتامين د لدينا ويحدث الاكتئاب الموسمي وللتغلب على هذه الحالة يجب الحرص على تعريض نفسك للشمس يوميًا مع تناول مكملات فيتامين د لتعويض نقصه فى الدم.

 

وفى بعض الحالات قد تحتاج لأدوية مضادات الاكتئاب، لأن مستوى هرمون السيروتونين والدوبامين يقل فى المخ والأدوية تضبط نسبة هذه الهرمونات وبالتالي تشعر بتحسن المزاج. 

 

والاكتئاب الموسمي يسبب زيادة تناول الطعام لدى بعض الأشخاص، خاصة الكربوهيدرات أو الطعام غير الصحي، وهى طريقة جسمك للتغلب على نقص السيروتونين بالمخ فيعوض ذلك بتناول الكربوهيدرات التى تزيد السيروتونين وتحسن مزاجك بعد تناول الطعام فى الشتاء.

 

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