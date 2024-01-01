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صحة

طبيبة روسية تكشف عن أعراض خطيرة تُصيب النساء لا تظهر أعراضها دائماً

Lebanon 24
01-01-2024 | 14:00
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كشفت الدكتورة فيكتوريا فيسيوك أخصائية أمراض النساء والتوليد، عن العديد من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على صحة المرأة قد لا تظهر أعراضها لفترة طويلة.

وتقول في مقابلة مع Gazeta.Ru: "للأسف، تستشير معظم الفتيات الطبيب فقط عندما يعانين من أعراض لم يعد من الممكن تجاهلها. ذلك، يجب أن نعلم أن العديد من الأمراض المعدية والأورام الخطيرة يمكن أن لا تظهر أعراضها لفترة طويلة، وتظهر في مراحل متقدمة من المرض، عندما يتطلب علاجها بذل جهود كبيرة".
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ووفقا لها، يمكن أن تتطور أمراض معدية، مثل: التهاب الكبد الفيروسي، ومرض نقص المناعة البشرية والسفلس (الزهري) والسل، من دون أعراض.
وتقول: "غالبا ما تكتشف الإصابة بالمرض عند فحص الطبيب للمرأة لسبب آخر.
وتضيف: "مثلاً عندما تشكو من الضعف وتساقط الشعر والطفح الجلدي والأمراض المعدية المتكررة، مثل التهاب الجهاز التنفسي وغير ذلك".
وتشير إلى أنه قد يؤدي إهمال أمراض معدية، مثل الكلاميديا أو داء المشعرات أو السيلان، إلى العقم وأمراض مزمنة في الأعضاء التناسلية الأنثوية.


المصدر: روسيا اليوم

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