هكذا يظهر مرض ألزهايمر.. يتطور تدريجياً

أوضحت الدكتورة الروسية غالينا دانيليفسكايا أخصائية طب الأعصاب، أن مرض ألزهايمر لا يظهر بين عشية وضحاها، بل هو مرض يتطور تدريجياً، ويؤدي إلى الخرف.



وتقول الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru: "قبل كل شيء، تعاني ذاكرة الأحداث الجارية، حيث ينسى الشخص أولاً الحقائق غير المهمة عاطفياً بالنسبة له، وبعض التفاصيل والأسماء الجديدة، ومحتويات الكتب التي قرأها مؤخراً، وما إلى ذلك، وبالتالي فإن هذه التغييرات لا تؤثر كثيرا في الأنشطة اليومية. وقد تظل ذاكرة الأحداث البعيدة سليمة مؤقتاً.

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ولكن مع تقدم المرض، ينسى حتى الأحداث الأكثر أهمية بالنسبة له".

ووفقا لها، يلاحظ أيضا ظهور خلل في الوظائف الأخرى لمعالجة المعلومات- الكلام والتفكير وتحديد المكان والزمان والنشاط الهادف والحساب والكتابة.

وتقول: "يظهر الخلل في النطق عندما يصعب على الشخص التعبير والعثور على الكلمة الصحيحة، فيستبدلها بالضمائر، فمثلاً لا يتذكر كلمة "قلم"، فيقول "هذا"، "ما يكتب به".





