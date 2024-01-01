Advertisement

صحة

هكذا يظهر مرض ألزهايمر.. يتطور تدريجياً

Lebanon 24
01-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1147496-638397486418287114.jpg
Doc-P-1147496-638397486418287114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت الدكتورة الروسية غالينا دانيليفسكايا أخصائية طب الأعصاب، أن مرض ألزهايمر لا يظهر بين عشية وضحاها، بل هو مرض يتطور تدريجياً، ويؤدي إلى الخرف.

وتقول الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru: "قبل كل شيء، تعاني ذاكرة الأحداث الجارية، حيث ينسى الشخص أولاً الحقائق غير المهمة عاطفياً بالنسبة له، وبعض التفاصيل والأسماء الجديدة، ومحتويات الكتب التي قرأها مؤخراً، وما إلى ذلك، وبالتالي فإن هذه التغييرات لا تؤثر كثيرا في الأنشطة اليومية. وقد تظل ذاكرة الأحداث البعيدة سليمة مؤقتاً.
Advertisement
 
ولكن مع تقدم المرض، ينسى حتى الأحداث الأكثر أهمية بالنسبة له".
ووفقا لها، يلاحظ أيضا ظهور خلل في الوظائف الأخرى لمعالجة المعلومات- الكلام والتفكير وتحديد المكان والزمان والنشاط الهادف والحساب والكتابة.
وتقول: "يظهر الخلل في النطق عندما يصعب على الشخص التعبير والعثور على الكلمة الصحيحة، فيستبدلها بالضمائر، فمثلاً لا يتذكر كلمة "قلم"، فيقول "هذا"، "ما يكتب به".


المصدر: روسيا اليوم

صحة

متفرقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:30 | 2024-01-02
00:02 | 2024-01-02
15:44 | 2024-01-01
14:00 | 2024-01-01
10:09 | 2024-01-01
06:00 | 2024-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24