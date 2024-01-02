علماء يؤكدون: القيام بهذه الأشياء يساعد على عيش حياة أطول

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أفاد خبراء بأن ما يقدر بنحو 25% من طول عمر الإنسان تحدده جيناته، والباقي يتحدد بما يفعله يوما بعد يوم.وأوضحت مجلة علمية بأنه لا توجد حلول سريعة أو طرق مختصرة لعيش حياة أطول وأكثر صحة، ولكن العلم واضح بشأن المبادئ الأساسية.فيما يلي 5 أشياء يمكنك القيام بها لإطالة العمرك وتحسين الصحة، وفقا للخبراء:- تناول نظاما غذائيا نباتيا في الغالب: تشير الأدلة بشكل كبير إلى أن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية يرتبط بالصحة وطول العمر، فإذا تناولت المزيد من الأطعمة النباتية وقللت من اللحوم والأطعمة المصنعة والسكر والملح، فإنك تقلل من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض التي تقصر حياتنا، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.- الحصول على وزن صحي: تزيد السمنة من خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية التي تقصر حياتنا، وتضع ضغطًا على جميع أجهزة الجسم ولها عدد لا يحصى من التأثيرات الفسيولوجية بما في ذلك التسبب في الالتهابات والاضطرابات الهرمونية، وهذا يزيد من فرص الإصابة بعدد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري وعدد من أنواع السرطان.- ممارسة الرياضة بانتظام: تحمي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من الأمراض المزمنة، وتقلل من التوتر، وتحسن صحتك العقلية. في حين أن إحدى الطرق التي تساعدك بها التمارين الرياضية هي دعمك للتحكم في وزنك وخفض مستويات الدهون في الجسم، فإن التأثيرات الأوسع نطاقًا تشمل تحسين استخدام الغلوكوز (سكر الدم) وخفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم ووظيفة القلب.- الامتناع عن التدخين: إذا كنت تريد أن تكون أكثر صحة وتعيش لفترة أطول، فلا تدخن ولا تستخدم السجائر الإلكترونية. يؤثر تدخين السجائر على كل عضو في الجسم تقريبًا ويرتبط بنوعية حياة أقصر وأقل، ولا يوجد مستوى آمن للتدخين فإن كل سيجارة تزيد من فرص الإصابة بمجموعة من السرطانات وأمراض القلب والسكري.وحتى لو كنت تدخن لسنوات، فمن خلال الإقلاع عن التدخين في أي عمر، يمكنك الحصول على فوائد صحية على الفور تقريبًا، ويمكنك عكس العديد من الآثار الضارة للتدخين، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.- إعطاء الأولوية للتواصل الاجتماعي: عندما نتحدث عن العيش بصحة أفضل وأطول، فإننا نميل إلى التركيز على ما نفعله بأجسامنا المادية، لكن أحد أهم الاكتشافات خلال العقد الماضي كان الاعتراف بأهمية الصحة الروحية والنفسية. وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة والمعزولين اجتماعيًا يكونون أكثر عرضة للوفاة المبكرة وأكثر عرضة للمعاناة من أمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف وكذلك القلق والاكتئاب.