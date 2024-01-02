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صحة

الصحة العالمية تحذر من أوبئة جديدة في العام 2024

Lebanon 24
02-01-2024 | 23:00
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حذر خبراء منظمة الصحة العالمية من أن العالم بحاجة إلى الاستعداد بشكل صحيح للأوبئة المستقبلية، بعد وباء "كوفيد-19"، الذي كبد العالم خسائر كبيرة.
ويتوقع العلماء أن العام 2024 يمكن أن يشهد تفشيا لبعض الأمراض والأوبئة، ما يتطلب منا المزيد من اليقظة والاستعداد لمجابهتها، بدءاً من سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" إلى المخاوف بشأن متغير جدري القردة الأكثر فتكا، وانتشار الأمراض التي ينقلها البعوض من البلدان الاستوائية.
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ويقدم خبراء صحة قائمة بالأمراض المعدية التي يمكن أن يجلبها معه العام 2024 للعالم، منها متحور "كوفيد-19" JN.1، جدري القردة، حمى الضنك، مرض الحصبة.



المصدر: روسيا اليوم

صحة

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