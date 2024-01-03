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صحة
تأثير الالتهابات الفيروسية على الدماغ... هذا ما كشفته دراسة جديدة
Lebanon 24
03-01-2024
|
06:17
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توصلت دراسة جديدة، أجريت على حوالي 500 ألف سجل طبي، إلى أن الالتهابات الفيروسية الشديدة، مثل التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي، تزيد من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل باركنسون والزهايمر.
وحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت"، فإن الباحثين وجدوا 22 صلة بين الالتهابات الفيروسية وحالات التنكس العصبي.
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وأضاف أن الأشخاص، الذين عولجوا من نوع من التهاب الدماغ يسمى التهاب الدماغ الفيروسي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 31 مرة.
وتابع أن أولئك الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي بعد الإصابة بالإنفلونزا كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر والخرف وباركنسون والتصلب الجانبي الضموري (ALS).
كما كشف "ساينس أليرت" أن الالتهابات المعوية كانت أيضا السبب في تطور العديد من أمراض التنكس العصبي.
وأوضح أن تأثير الالتهابات الفيروسية على الدماغ استمر لمدة تصل إلى 15 عاما في بعض الحالات.
وكتب الباحثون: "من اللافت للنظر أن اللقاحات متاحة حاليا لبعض هذه الفيروسات، بما في ذلك الإنفلونزا والالتهاب الرئوي".
وأضافوا: "على الرغم من أن اللقاحات لا تمنع دائما المرض، لكنها تقلل بشكل كبير معدلات دخول المستشفى. وتشير هذه الأدلة إلى أن التطعيم قد يخفف بعض مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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