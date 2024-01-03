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صحة
علماء يستنسخون توت القطب الشمالي المفيد لمناعة البشر
Lebanon 24
03-01-2024
|
09:48
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قدم علماء من أكاديمية تيميريازيف والحديقة النباتية الرئيسية "تسيتسين" من الأكاديمية الروسية للعلوم، طلبًا لتسجيل براءة اختراع لمواد زراعة توت القطب الشمالي، حسبما صرحت الخدمة الصحفية للأكاديمية.
وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "إن الاستنساخات الدقيقة لتوت القطب الشمالي التي تحتوي على نسبة عالية من المستقلبات الثانوية - وهي مواد لها تأثير مفيد على جهاز المناعة البشري - هي نتيجة سنوات عديدة من البحث المشترك".
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يتميز توت القطب الشمالي بمحتواه العالي من المواد القيمة التي لها تأثير مفيد على جهاز المناعة البشري.
وأوضحت الأكاديمية أن هذه المواد تتراكم في جميع أجزاء النبات، مثل التوت والسيقان والأوراق. تستحق هذه الأخيرة اهتمامًا خاصًا لأنها تحتوي على مركبات الفلافونويد وحمض الأسكوربيك ومكونات أخرى تساعد جهاز المناعة، بالإضافة إلى حماية البشرة من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.
تتيح التقنية التي طورها المتخصصون التحكم في عملية تراكم المواد القيمة في مرحلة الإنبات، أي، في جوهرها، تنظيم إمكانات التخليق الحيوي للنبات قبل فترة النمو والإثمار.
إذا تم منح طلب براءة الاختراع، فيمكن استخدام التقنية الجديدة في المستحضرات الصيدلانية، وسيكون الطلب على المواد الخام بمثابة حافز لزراعة هذا التوت. الآن يتم استخدام توت القطب الشمالي في إنتاج المكملات الغذائية.
توت القطب الشمالي هو نوع من العليق البطيء النمو، ينتمي إلى فصيلة الورد ويوجد في مناطق القطب الشمالي.
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