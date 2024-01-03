بالملح والسكر.. وصفات لعلاج تشققات القدمين في الشتاء

مع بداية فصل الشتاء وتدنّي درجات الحرارة وتقلبات الطقس، يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة القدم المتشقّقة، والتي تحتاج إلى العناية الدائمة لحمايتها والحدّ من تشقّقها.

وهناك بعض الوصفات المنزلية المناسبة لتحضير المقشّرات والتخلص من التشقّقات والجلد الميت وترطيب البشرة، من أهمها:

- مقشّر القهوة، من طريق خلط كميات متساوية من القهوة والسكر مع بضع قطرات من زيت الزيتون، ثم فرك الخليط لبضع دقائق على القدمين بحركة دائرية، ومن ثم غسلهما جيداً.

- مقشّر السكر البنّي، حيث تساعد حبيبات السكر على ترطيب البشرة وتغذيتها، كل ما عليك القيام به هو مزج 4 ملاعق من السكر البنّي مع 3 ملاعق من زيت اللوز أو الزيتون، وتدليك القدمين بهذا الخليط المهم في إزالة التشققات وتخفيف التوتر.

- مقشّر العسل والليمون: يُنصح باستخدامه قبل الذهاب إلى النوم، اخلطي كميات متساوية من السكر وزيت جوز الهند مع ملعقة من العسل وعصير الليمون، وافركي قدميكِ بالخليط، فهذا المقشّر يساعد على إزالة التشققات وترطيب القدمين.

- مقشّر الملح: اخلطي نصف كوب من الملح مع ربع كوب من زيت جوز الهند جيداً، واتركيه لبضعة أيام، ثم خذي كمية صغيرة من الخليط ودلّكي بها قدميكِ، ثم اغسليهما جيداً، فهذا الخليط ينشّط الدورة الدموية، ويُعدّ الملح مقشراً رائعاً للقدم المتشقّقة. ( لها)