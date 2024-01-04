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صحة

نظام غذائي لا تقع فيه إذا كنت تريد إنقاص وزنك

Lebanon 24
04-01-2024 | 06:30
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الأنظمة الغذائية القاسية تساعد في التخلص من الوزن الزائد وبسرعة، إلا أنها غالبا ما تضر أكثر مما تنفع، ويمكن أن تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

 

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، حذر أحد أخصائيي التغذية من هذه الأنظمة لأنها تخاطر بالتأثير سلبا على عملية التمثيل الغذائي.

 

ويتأثر التمثيل الغذائي لديك بأشياء كثيرة، بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة والهرمونات، وتؤثر الأنظمة الغذائية القاسية على كل هذه المكونات.

 

ويدفع التخفيض الكبير في السعرات الحرارية الجسم إلى الحفاظ على الطاقة عن طريق إبطاء عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن تستمر هذه الاستجابة التكيفية حتى بعد العودة إلى تناول الطعام بانتظام، مما يجعل استعادة الوزن أكثر احتمالا.

  

تشير الدراسات إلى أن خفض السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة مستويات هرمون التوتر الكورتيزول.

 

ويوضح الخبير أن "ارتفاع مستويات الكورتيزول، يمكن أن يساهم في زيادة الوزن، خاصة حول منطقة البطن".

 

توضح أخصائية التغذية كريستين ستافريديس: "عندما نقوم باتبع أنظمة منخفضة للغاية في السعرات الحرارية، يتعلم جسمنا كيفية الحفاظ على الطاقة، عند العودة إلى تناول السعرات الحرارية الطبيعية أو العالية في مرحلة لاحقة، يمكن لأجسامنا تخزين دهون أكثر من المعتاد كإجراء احترازي". 

 

وتشير الدراسات إلى أن فقدان الوزن السريع يمكن أن يؤثر على الهرمونات مثل اللبتين والجريلين المسؤولة عن الجوع والشهية.

 

وأظهرت بعض الأبحاث أن هذه التغييرات التي يتم إجراؤها على عملية التمثيل الغذائي لديك يمكن أن تستمر لسنوات.

 

ومع ذلك، فقد ثبت أن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية تفيد بعض الأشخاص.

  

 ووجد الباحثون من جامعة نيوكاسل أن 60 بالمئة من المشاركين الذين تناولوا 600 سعرة حرارية يوميا لثمانية أشخاص، تخلصوا من مرض السكري من النوع الثاني. ( سكاي نيوز)

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