التأثيرات السلبية للتدخين على الحامل والجنين

الحمل من أجمل اللحظات التي تعيشها المرأة وهى تنتظر مولودها الجديد بعد شهور من التعب، لذا يجب على الأم أن تحافظ على صحتها خلال الحمل لأنها مرتبطة بصحة الجنين، ومن أهم المحاذير خلال تلك الفترة التدخين.

التدخين خصوصا أول 3 أشهر من الحمل يزيد من فرص الإجهاض المبكر وفقدان الجنين قبل بلوغه الأسبوع العشرين من الحمل، لأن ما تحتويه السجائر من مكونات أخطرها النيكوتين تعيق نمو الجنين والتأثير على وظائفه الحيوية.

ويؤثر التدخين على الأم أيضا حيث يعرضها لخطر الولادة المبكرة وهو ما يتسبب في ولادة طفل مبتسر غير كامل النمو قليل الوزن، وفى حالات كثيرة يحتاج إلى دخول حضانة لمتابعة المؤشرات الحيوية للقلب وجهازه التنفسى، أيضا قد يمتد الأمر إلى التأثير على الوظائف العصبية بالدماغ حيث أثبتت العديد من الدراسات أن التدخين أثناء الحمل يجعل الطفل مع مراحل نموه يعانى من نقص الانتباه وصعوبات التعلم.

وأخطر الأشياء المرتبطة بتدخين الأم الحامل قد يمتد إلى موت الجنين في مراحل متقدمة من الحمل، وهو ما يشكل ألم للكثير من النساء خلال رحلة الحمل، لأن المشيمة التي تحمل الطعام والسوائل للطفل تتأثر أيضا بالتدخين مما قد يتسبب في الـتأثير السلبى على وظيفتها.