هذا ما تفعله العلكة عند مضغها لأكثر من 3 دقائق

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كشفت طبيبة الأسنان الروسية "يلينا مارتينوفا" أن مضغ العلكة لأكثر من ثلاث دقائق بشكل منتظم قد يسبب مشكلات صحية مختلفة بما فيها التهاب المعدة وتآكلها، وانحراف الأسنان وسوء الإطباق.وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru. إلى أن أساس العلكة مادة مطاطية غير صالحة للأكل يضاف لها منكهات ومحليات، مثل: سكر القصب وسكر البنجر وشراب الذرة ومواد عطرية وأثناء المضغ عمليا لا يتغير حجمها، ولكن جميع المواد المضافة تذوب تدريجيا وفي النهاية تبقى المادة المطاطية فقط.وتقول: "عند مضغ العلكة، يزداد إفراز اللعاب كثيرا لأن الدماغ يعتبرها طعاما. وإذا استمر المضغ أكثر من ثلاث دقائق، تفرز المعدة كمية كبيرة من حمض الهيدروكلوريك والعصارة المعدية. وإذا أصبحت هذه العادة منتظمة ويمضغ الشخص العلكة عدة مرات في اليوم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحموضة والتهاب المعدة وتآكلها".