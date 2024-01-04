Advertisement

صحة

هذا ما تفعله العلكة عند مضغها لأكثر من 3 دقائق

Lebanon 24
04-01-2024 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1148686-638399964788846703.jpeg
Doc-P-1148686-638399964788846703.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت طبيبة الأسنان الروسية "يلينا مارتينوفا" أن مضغ العلكة لأكثر من ثلاث دقائق بشكل منتظم قد يسبب مشكلات صحية مختلفة بما فيها التهاب المعدة وتآكلها، وانحراف الأسنان وسوء الإطباق.

وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru. إلى أن أساس العلكة مادة مطاطية غير صالحة للأكل يضاف لها منكهات ومحليات، مثل: سكر القصب وسكر البنجر وشراب الذرة ومواد عطرية وأثناء المضغ عمليا لا يتغير حجمها، ولكن جميع المواد المضافة تذوب تدريجيا وفي النهاية تبقى المادة المطاطية فقط.
Advertisement

وتقول: "عند مضغ العلكة، يزداد إفراز اللعاب كثيرا لأن الدماغ يعتبرها طعاما. وإذا استمر المضغ أكثر من ثلاث دقائق، تفرز المعدة كمية كبيرة من حمض الهيدروكلوريك والعصارة المعدية. وإذا أصبحت هذه العادة منتظمة ويمضغ الشخص العلكة عدة مرات في اليوم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحموضة والتهاب المعدة وتآكلها".
 

المصدر: روسيا اليوم

صحة

متفرقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2024-01-04
11:00 | 2024-01-04
08:30 | 2024-01-04
06:30 | 2024-01-04
04:03 | 2024-01-04
03:21 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24