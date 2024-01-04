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صحة

يُعرف بلحم الفقراء.. إليكم فوائد هذا الطعام

Lebanon 24
04-01-2024 | 16:00
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تُعرف البازلاء بلحم الفقراء فما هي المواد المفيدة للجسم الموجودة فيها؟.

وتقول الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "يطلق على البازلاء "لحم الفقراء"، لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وهي مصدر ممتاز للبروتين النباتي".
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وأضافت أنها "تحتوي البازلاء على الكثير من فيتامينات مجموعة В وحمض الفوليك. وكذلك على عناصر مثل الفاناديوم والبورون، الضرورية لمحاربة الالتهاب وتحسين كثافة العظام، وامتصاص أفضل للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وتحتوي على نسبة عالية من مركب كولين الضروري لتشكيل القدرات المعرفية للدماغ، ولوظيفة الكبد الطبيعية، وهو مضاد لتصلب الشرايين. كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي يحتاجها الجسم من أجل الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي، وللحفاظ على منظومة المناعة".

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم

صحة

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