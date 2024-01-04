آلية جديدة لتسريع دواء الزهايمر إلى الدماغ

ابتكر عدد من العلماء آلية جديدة تسرع وصول أدوية ألزهايمر إلى الدماغ.

وعند إعطاء أدوية ألزهايمر للمرضى، فإن هناك عائقا قد يقف في طريق وصولها للدماغ، وهو ما يسمى بـ"الحاجز الدموي الدماغي"، وفي محاولة للتصدي لهذه المشكلة، قام علماء من معهد روكفلر لعلم الأعصاب بجامعة وست فرجينيا بابتكار آلية جديدة لتسريع وصول أدوية ألزهايمر للمخ، تعتمد على تقنية تسمى الموجات فوق الصوتية المركزة، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء "أسوشييتد برس".

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وتعتمد هذه التقنية على حقن فقاعات مجهرية في مجرى الدم، وبعد ذلك، تقوم بإرسال موجات صوتية عبر جهاز يشبه الخوذة إلى منطقة محددة في الدماغ، حيث تدفع نبضات الطاقة الفقاعات الدقيقة إلى الاهتزاز، مما يؤدي إلى توسيع الفجوات الموجودة في "الحاجز الدموي الدماغي" بما يكفي لتسلل الأدوية للمخ.





