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صحة

بين التنمر والإنتحار.. كوريا الجنوبية متخوّفة!

Lebanon 24
05-01-2024 | 00:07
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قالت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إنها تعتزم إجراء اختبار للصحة العقلية في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بدءا من الفصل الدراسي الجديد في آذار، في محاولة للكشف عن الطلاب المعرضين للخطر مبكرا، في ظل تفاقم مشاكل الانتحار بين المراهقين والانطوائيين.
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ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن الوزارة قولها إن الاختبار يتكون من حوالي 37 سؤالا تستفسر من المشاركين عن أحاسيسهم أو أعراض القلق لديهم أو علاقاتهم الشخصية أو ما تعرضوا له من صدمات نفسية أو حياتهم المدرسية.

ومن المفترض أن يقوم المدرسون بتشجيع الطلاب الذين يبدو أنهم غير مستقرين عاطفيا على الخضوع للاختبار.

وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة يونهاب عن تقرير صادر عن المركز الطبي الوطني والمركز الوطني لطب الطوارئ أمس الأربعاء أن عدد المراهقين ومن هم في العشرينيات من العمر الذين حاولوا الانتحار أو قاموا بإيذاء أنفسهم قد زاد بنسبة 50 إلى 70% خلال العامين الماضيين.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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