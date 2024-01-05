الفستق سيف ذو حدين.. إليكم أبرز فوائده

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بالرغم من أنه يحتوي في تركيبه على أكثر من 50 بالمئة من الدهون، فإنّ الفستق من العناصر الذي يجب أن يُدرج في النظام الغذائي، إذ تكمن فائدة الفستق في احتوائه على السيلينيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك وفيتامينات مجموعة В.وتقول إحدى خبيرات التغذية أن "أحد أهم الفيتامينات هو فيتامين B7 (بيوتين) الذي يساعد على امتصاص البروتين وحرق الدهون. أي هو مفتاح عملية التمثيل الغذائي. وعند نقصه يعاني الشعر والأظافر والجلد وتظهر الكآبة، وقد يرتفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم".من ناحية أخرى، فإن السيلينيوم الموجود في الفستق بنسبة عالية، يحفز منظومة المناعة وعند تعرض الجسم لتأثير أملاح المعادن الثقيلة يمنع تسممه. كما أن زيت الفستق يساعد على التخلص من البقع والنمش ويجعل البشرة ناعمة. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على اللوتين المضاد للأكسدة ومحسن البصر وهو بمثابة فلتر للضوء يحمي شبكية العين من التدمير. أما البوتاسيوم والمغنيسيوم فيقويان الأوعية الدموية ويساعدان على تنظيم ضربات القلب.