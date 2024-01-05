Advertisement

صحة

خبر سيء لمن أُُصيب بـ" كورونا طويل الأمد"!

Lebanon 24
05-01-2024 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1148835-638400427126505051.jpg
Doc-P-1148835-638400427126505051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت دراسة حديثة أن الأشخاص المصابين بـ "كوفيد طويل الأمد"، يشعرون بالتعب والتوعك والألم لفترات طويلة، قد تصل لأسابيع، بعد ممارسة التمارين الرياضية.

وأكّد الخبراء إن لديهم أدلة على أن التغيرات التي يحدثها فيروس كورونا عند بقائه في الجسم لفترة طويلة، مسؤولة عن هذا الشعور، ومن هذه التغيرات تلف العضلات وانتشار الجلطات الصغيرة في الجسم وخلل وظائف الميتوكوندريا.
Advertisement

وشمل البحث 25 مريضا بكوفيد طويل الأمد، حيث قضى كل مشارك من 10 إلى 15 دقيقة على دراجة التمرين، وأخذت عينات من الدم وخزعات من العضلات الهيكلية قبل أسبوع من المهمة وفي اليوم التالي لها.
وفي حين كان هناك تباين كبير بين المرضى، ففي المتوسط كان لدى الأشخاص الذين يعانون كوفيد طويل الأمد قدرة على ممارسة التمارين الرياضية أقل من الأصحاء.

وعندما حلل الباحثون الخزعات المأخوذة قبل التمرين، وجدوا أن المصابين بكوفيد طويل الأمد لديهم نسبة أكبر من الألياف البيضاء في عضلاتهم، مقارنة بالمشاركين الآخرين.

وتحتوي هذه الألياف على عدد أقل من الهياكل المنتجة للطاقة، المعروفة باسم الميتوكوندريا، وعدد أقل من الشعيرات الدموية المسؤولة عن نقل الغذاء والأوكسجين للخلايا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:42 | 2024-01-05
01:51 | 2024-01-05
01:02 | 2024-01-05
00:07 | 2024-01-05
23:00 | 2024-01-04
16:00 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24