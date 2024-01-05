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صحة

5 فواكه تخفف من التهاب المفاصل.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
05-01-2024 | 03:42
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لا ضيم بالقول بأن هناك العديد من الفواكه المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة، فوفق صحيفة Times of India، فإن تناول أنواع معينة من الفواكه، من شأنه أن يساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل والالتهابات بصفة عامة، والتي يزداد بعضها في فصل الشتاء.
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أولا، تأتي فاكهة "بابايا"، الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين C والإنزيمات ذات الخصائص المضادة للالتهابات، التي تعمل على تقليل آلام التهاب المفاصل.
من ناحية أخرى، فإن الحمضيات الغنية بالفيتامين C، معروفة بصفاتها المضادة للأكسدة ووظيفتها في إنتاج الكولاجين، الذي يمثل أهمية خاصة لصحة المفاصل.
التوت أيضا، يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات.
وصولا إلى الكرز الذي يمكن أن يكون للأنثوسيانين والمواد الأخرى الموجودة فيه تأثيرات مضادة للالتهابات بل وقد يكون لها دور في تسكين الألم الناجم عن الالتهاب.
وانتهاءً بالتفاح، الذي يشتهر باحتوائه على نسبة عالية من فلافونويد الذي له خصائص مضادة للالتهابات وتحديداً كيرسيتين. ويمكن الحصول على عناصر غذائية إضافية عن طريق تناول كامل ثمرة التفاح بدون تقشير.(العربية)
المصدر: العربية
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