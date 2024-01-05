إليكم أسباب نقص الحديد في الجسم

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وبالإضافة إلى ذلك وفقا لها، يؤثر نقص الحديد في حالة الشعر والأظافر وتصبح هشة، ويمكن أن تظهر الشقوق في زوايا الفم وتظهر تقرحات مؤلمة على اللسان. قالت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ في حديث لصحيفة "إزفيستيا" : "إن أحد الأعراض الأكثر وضوحا لنقص الحديد في الجسم هو التعب السريع، حيث قد يشعر الشخص بالتعب فور استيقاظه، وعند حمل ثقل بسيط لا يتطلب منه جهدا كبيرا. وعند نقص الحديد، يصبح الجلد شاحبا لأن الدم لا يستطيع حمل الأكسجين بشكل فعال. ويتسارع النبض، ويشعر الشخص بالدوار والصداع".وبالإضافة إلى ذلك وفقا لها، يؤثر نقص الحديد في حالة الشعر والأظافر وتصبح هشة، ويمكن أن تظهر الشقوق في زوايا الفم وتظهر تقرحات مؤلمة على اللسان.

ويحصل الجسم على الحديد من الأطعمة، وهذا العنصر يوجد بكميات كبيرة في اللحوم الحمراء والأسماك والبقوليات وبعض الخضار الخضراء (مثل السبانخ).

ويمتص الجسم بصورة أفضل حديد الهيم الموجود في المنتجات الحيوانية، كما أن الحديد غير الهيم، الموجود في الأطعمة النباتية، مفيد أيضا، ولكن الجسم يمتصه بمستوى أقل.



وتقول: "من أجل امتصاص الحديد بصورة جيدة، من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الدقيقة مع فيتامين C - موجود بكميات كبيرة المنتجات، بما فيها الحمضيات. وعلى العكس من ذلك، هناك مواد تعيق امتصاص الجسم للحديد مثل الكالسيوم والعفص (الموجود في الشاي والقهوة)، والأوكسالات (الموجودة في الشوكولاتة والبقدونس والفاصوليا)، والبوليفينول (في النبيذ)، وبروتين الصويا وبعض الأدوية، مثل أدوية حرقة المعدة.



ووفقا لها، يمكن أن يتطور نقص الحديد لعدة أسباب، من عدم تناول أطعمة غنية بهذا العنصر وانتهاء بالحالات المرضية التي تعيق امتصاص الحديد مثل التهابات الأمعاء والأورام الحميدة.

وتقول: "ويمكن أن يتطور نقص الحديد على خلفية الحاجة المتزايدة إليه: يحدث هذا غالبا أثناء الحمل والرضاعة وفي مرحلة المراهقة. وقد تعاني النساء في سن الإنجاب من نقص الحديد بسبب فقدان الدم أثناء الحيض، أي أن كل هذه الفئات معرضة لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ما يعني أنه يجب عليهم الاهتمام بحالتهم الصحية وإجراء فحوصات منتظمة". (روسيا اليوم)