لتقليل عبء الشيخوخة.. إليكم الحل

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ووجد فريق البحث من جامعة واشنطن أن وجود مساحة من الغطاء الشجري، أو المسطحات المائية بنسبة 10% فقط، في المنطقة التي يعيش فيها الشخص ارتبط بانخفاض الاضطراب النفسي، ومعدل الإبلاغ عن صحة سيئة، والحاجة إلى علاج.ووفق "ساينس دايلي"، استندت الدراسة إلى بيانات المسح الصحي لأكثر من 42 ألف شخص أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، عاشوا في مناطق حضرية بولاية واشنطن، بين عامي 2011 و2019.وكبار السن معرضون بشكل خاص لمشاكل الصحة النفسية مثل الاكتئاب، والذي ثبت أنه يزيد من خطر التدهور المعرفي والخرف، كما أنهم أقل عرضة لتلقي العلاج لإدارة حالاتهم الصحية العقلية.واقترحت النتائج أن يكون التعرض للمساحات الخضراء أو الزرقاء عاملاً مساعداً في منع أو تأخير، أو حتى علاج ضعف الصحة النفسية لدى كبار السن.