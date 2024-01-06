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صحة
الوقوف على قدم واحدة.. اختبار بسيط يخبرك الكثير عن صحتك
Lebanon 24
06-01-2024
|
00:37
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كشف أحد كبار الأطباء عن اختبار صحي بسيط مدته 10 ثوانٍ يمكن أن يعطيك فكرة عن حالتك الصحية والمدة التي قد تعيشها.
يتضمن الاختبار الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ، ويقال إنه يكشف معلومات مهمة حول حالتك البدنية ومتوسط العمر المتوقع المحتمل.
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ووجدت دراسة أن 348 شخصاً، معظمهم فوق السبعينات ويعانون من مرض السكري، لم يتمكنوا من التوازن على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ.
وبعد فترة متابعة من عام 2008 إلى عام 2020، تبين أن 17.5% من هؤلاء الأفراد توفوا.
واقترحت الدراسة أن الأشخاص الذين لا يستطيعون الحفاظ على التوازن لمدة 10 ثوانٍ وهم يقفون على قدم واحدة، لديهم احتمالية وفاة أعلى بنسبة 84%.
واستنتج الباحثون أن صعوبة التوازن قد تعني تدهوراً في قوة العضلات مما يزيد من خطر السقوط، وقد تشير إلى مخاطر صحية كامنة.
وقال الدكتور كلاوديو جيل أراوجو، إن ممارسة بعض التمارين قد تحسن التوازن لدى الإنسان، وتشمل تمارين التوازن رفع الكعبين عن الأرض والثبات على هذه الوضعية لمدة ثلاث ثوان، ثم خفضهما مرة أخرى.
كما يتضمن تمرين آخر وضع إحدى القدمين أمام كعب القدم الأخرى مباشرة والحفاظ على هذه الوضعية لمدة 10 ثوانٍ قبل تبديل القدمين.
ويمكن لنشاط المشي البسيط أن يعزز التنسيق بين العين والجسم، كما أن المشي المنتظم مع روتين اليوغا يمكن أن يؤدي أيضاً إلى نتائج إيجابية.
وأوضح الدكتور سيتور كونوتسور، إن النتائج الحالية تشير إلى أن الوقوف على قدم واحدة لمدة 10 ثوانٍ هو أداة عملية محتملة يمكن استخدامها في الممارسة السريرية الروتينية لتحديد الأفراد في منتصف العمر وكبار السن المعرضين لخطر كبير للوفاة، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.
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