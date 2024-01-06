قواعد أربع للتخلص من الوزن.. تعرفوا عليها

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كشفت المتخصصة الأسترالية في التغذية 4 خطوات صحية مهمة وصفتها بـ "قواعد الطعام الأربع" لاتباعها في 2024 للتخلص من الوزن بشكل صحي.وفي تصريح نقلته صحيفة "نيويورك بوست"، قالت سوزي بوريل، مؤلفة الكتاب الصحي "خطة إعادة ضبط الجسم لمدّة 30 يوماً" تفاصيل القواعد الأربع، داعية إلى اتخاذ قرارات حاسمة لبدء حياة صحية. واعتبرت أن تناول الطعام الصحي وإنقاص الوزن من أهم خمسة قرارات يجب التخطيط لإنجازها في 2024.1. الحلويات مرة واحدة يومياًيمكن الاكتفاء بالاستمتاع بالحلويات في وقت محدد من اليوم، حسب بوريل التي تشدد على أهمية السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكريات.ولفتت إلى أن "الإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025" أوصت بالحد من السعرات الحرارية الناتجة عن السكريات، لأن استهلاك الكثير من السكر يزيد خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والعديد من الأمراض الأخرى.2. تجنب الأطعمة المقليةالتخلّي عن الزيوت والطعام المقلي لصالح الإكثار من الخضراوات والوجبات المشوية أو مطبوخة على البخار، يشكل خياراً أساسياً لحياة صحية.ووفقاً لـ بوريل، ربطت دراسة في العام الماضي بين الأطعمة المقلية، خاصة البطاطس المقرمشة، وخطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، وتهديد جهاز المناعة.3.الكحول والمشروبات الغازيةتحتوي المشروبات الكحولية والغازية على 7 سعرات حرارية في كل غرام، ويمكن أن ترتفع إذا كانت هناك "خلطات خاصة فيها"، لذلك يجب تجنب شرب الكحوليات.أما المشروبات الغازية، فهي مشكلة خطيرة، حسب بوريل، لأنها مليئة بالسكريات، والملوّنات، إضافة إلى الغازات. واعتبرت أن الإكثار من شربها يهتك عنق المعدة.4. القهوة مع الحليب مرة واحدة يومياًتعتبر بوريل أن شرب كمية ولو كبيرة، من القهوة السوداء، غير مُضرّ مثل "الكابتشينو" و"القهوة بالحليب". ودعت إلى تجنب تجاوز شرب أكثر من كوب قهوة بالحليب يومياً.وذكرت أنه يمكن إضافة ما بين 60 إلى 100 سعرة حرارية إلى القهوة، حتى ولو كان الحليب خالياً من الدسم أو من أصل نباتي.