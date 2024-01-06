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صحة
وسط أرقام متزايدة عالمياً.. متحور كورونا JN.1 يسجل 62% من الإصابات في هذه الدولة
Lebanon 24
06-01-2024
|
10:00
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قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، الجمعة، إن متحور فيروس كورونا الفرعي الجديد JN.1، يمثل حوالي 62% من الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة حتى الخامس من كانون الثاني الجاري.
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وأضافت المراكز أن المتحور JN.1 هو الآن النوع الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، وأوروبا، والعالم، كما ترتفع معدلات الإصابة به على نحو حاد في آسيا. وقالت إنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن هذا المتحور يسبب أعراضاً أكثر خطورة.
وتوقعت المراكز أن تعزز اللقاحات الحالية الحماية ضد المتحور. وأعلنت أن حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 زادت بنسبة 20.4% في الأسبوع المنتهي في 30 كانون الأول.
وفي كانون الأول، صنَّفت منظمة الصحة العالمية JN.1 على أنه "متحور محل اهتمام". وقالت إن الأدلة الحالية تُظهر أن مخاطر هذا المتحور على الصحة العامة منخفضة.
عالمياً، لا تزال بلدان عدة تبلغ عن اكتشاف حالات إصابة بالمتحور JN.1، ويتزايد انتشاره بسرعة.
وعربياً، أعلنت مصر، رصد حالتي إصابة بالمتحوّر الجديد من خلال التحاليل المعملية. وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أن المريضين "حالتهما الصحية مستقرة، ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي".
وقالت الوزارة إنها تتابع الوضع الوبائي في مصر "بشكل دقيق"، لافتة إلى أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف". (الشرق)
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