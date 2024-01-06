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صحة

فصيلة دم أصحابها أكثر عرضة للإصابة بسكتة قلبية.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
06-01-2024 | 15:38
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كشفت دراسة جديدة أن الذين لديهم إحدى فصيلة الدم A هم الأكثر ميلا للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين مقارنة بالذين لديهم فصائل دم أخرى.
وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة Neurology، جمع الباحثون بيانات من 48 دراسة وراثية، شملت ما يقرب من 17 ألف مصاب بسكتة دماغية وما يقارب 600 ألف شخص غير مصابين بالسكتة الدماغية. وتتراوح أعمار المشاركين جميعهم بين 18 و59 عاماً.
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وكشفت الدراسة أن الذين لديهم فصيلة الدم A هم أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الستين، مقارنة بأي شخص مع فصيلة دم أخرى.
وبالنسبة لأولئك الذين لديهم جين المجموعة O1، كان الخطر أقل بنسبة 12%.

المصدر: روسيا اليوم

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