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صحة

بكلة المعدة.. تقنية جديدة وسهلة جدًا لإنقاص الوزن

Lebanon 24
06-01-2024 | 23:59
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توصل العلماء إلى تقنية حديثة لإنقاص الوزن دون قص المعدة، تعرف بإسم بكلة المعدة (BariClip)، حيث يتم فيها وضع قطعة صغيرة تشبه البكلة بشكل عامودي تقسم المعدة إلى جزأين.. جزء 80% الذي لا نرغب به، و20% من المعدة، وهو الجزء الذي يُترك للطعام والشراب.
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هذه البكلة مصنوعة من السيليكون ومغطاة بالتيتانيوم، وتساعد على خسارة 30-60% من الوزن الزائد، ويتم إدخالها إلى المعدة عن طريق التنظير بعد عمل 4 فتحات صغيرة في البطن.
 
فما يميز هذه العملية عن غيرها من العمليات، لا يتم فيها قص أو قطع أي جزء من المعدة، كما يمكن إرجاع المعدة كما كانت قبل العملية في أي وقت، ويكون الارتجاع المريئي والغثيان والاستفراغ أقل في بكلة المعدة، مقارنة بعمليات إنقاص الوزن الأخرى.
 
كما وأن التعافي أسرع في حال اللجوء لهذه التقنية، إذ يمكن للشخص العودة إلى عمله خلال 5 أيام.
 
إلا أن عيوبًا خطرة من الممكن أن تنتج عن هذه العملية، حيث من الممكن أن تنزلق البكلة من المعدة، كما وأن الثقب في المعدة، ربما بسبب الضغط الذي يحدث على جدار المعدة.(ويب طب)
 
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