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صحة

مكمّلات لإنقاص الوزن تحتوي على مادّة شديدة السميّة.. إحذروا منها!

Lebanon 24
07-01-2024 | 09:39
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نبّهت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من أن مكملات إنقاص الوزن "تيجوكوت"، أو جذور الزعرور المكسيكي، التي تباع عبر الإنترنت، من خلال أمازون أو إيتسي، يمكن أن تحتوي على مادة شديدة السمية.

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وكشفت اختبارات السلامة أن الكبسولات، التي تحمل اسم "تيجوكوت" Tejocote، تحتوي على نبات الدفلى الأصفر، وهو نبات سام موطنه المكسيك وأميركا الوسطى.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في تحذيرها الرسمي: "إن تناول نبات الدفلى الأصفر قد يسبب آثاراً صحية ضارة على الجهاز العصبي، والجهاز الهضمي، والقلب والأوعية الدموية، وقد يكون مميتاً"، مشيرة إلى أن الأعراض قد تشمل: الغثيان، والقيء، والدوخة، والإسهال، وآلام البطن، ومشاكل في ضربات القلب.



وقال تقرير مركز السيطرة على الأمراض إن نظام معلومات السموم والتعليم في نيوجيرسي قام بشراء 10 منتجات مختلفة من الـ"تيجوكوت عبر الإنترنت، ووجد أن 9 من الـ 10 تحتوي على نبات الدفلى الصفراء.

ولفت التقرير إلى أن منتجات تيجوكوت تباع أيضاً تحت أسماء أخرى، بما في ذلك Crataegus mexicana، وRaiz de Tejocote، والزعرور المكسيكي.
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