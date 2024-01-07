Advertisement

صحة

أسباب رائحة القدم الكريهة وطرق علاجها

Lebanon 24
07-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1149760-638402665462032839.jpeg
Doc-P-1149760-638402665462032839.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رائحة القدم الكريهة من أكثر المشكلات المزعجة والمحرجة التي قد يقع فيها الشخص.

 
Advertisement
رائحة القدم الكريهة لها الكثير من الأسباب والتي من بينها تكون البكتيريا نتيجة التعرق الزائد للقدمين لأنهما من المناطق المغطاة أغلب اليوم بالأحذية أو الجوارب، ومع الرطوبة وتكون البكتيريا تنتج هنا الرائحة غير المحببة التي تنبعث من القدمين.

 

وهناك الكثير من الطرق والممارسات التي يمكن من خلالها تجنب هذه الرائحة وتكونها ومنها:

 

استخدام أنواع من الأحذية جيدة ومصنعة بطريقة يمكن من خلالها للقدم أن تصلها التهوية.

 

الأحذية المصنعة من البلاستيك أحد أهم النوعيات التي تسبب الرائحة الكريهة لأنها قليلة التهوية لذا يجب تجنبها.

 

كلما استطعت داخل منزلك اجعل قدمك في وضع التهوية. 

 

اهتم بنظافة قدميك دائمًا يمكن غسلهما بالماء المملح وكذلك قص أظافرك الدائم والاهتمام بنظافة ما تحت الظفر وبجوانبه.

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:11 | 2024-01-08
23:57 | 2024-01-07
16:00 | 2024-01-07
15:38 | 2024-01-07
13:33 | 2024-01-07
09:39 | 2024-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24