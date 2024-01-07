أسباب رائحة القدم الكريهة وطرق علاجها

رائحة القدم الكريهة من أكثر المشكلات المزعجة والمحرجة التي قد يقع فيها الشخص.

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رائحة القدم الكريهة لها الكثير من الأسباب والتي من بينها تكون البكتيريا نتيجة التعرق الزائد للقدمين لأنهما من المناطق المغطاة أغلب اليوم بالأحذية أو الجوارب، ومع الرطوبة وتكون البكتيريا تنتج هنا الرائحة غير المحببة التي تنبعث من القدمين .

وهناك الكثير من الطرق والممارسات التي يمكن من خلالها تجنب هذه الرائحة وتكونها ومنها:

استخدام أنواع من الأحذية جيدة ومصنعة بطريقة يمكن من خلالها للقدم أن تصلها التهوية.

الأحذية المصنعة من البلاستيك أحد أهم النوعيات التي تسبب الرائحة الكريهة لأنها قليلة التهوية لذا يجب تجنبها.

كلما استطعت داخل منزلك اجعل قدمك في وضع التهوية.

اهتم بنظافة قدميك دائمًا يمكن غسلهما بالماء المملح وكذلك قص أظافرك الدائم والاهتمام بنظافة ما تحت الظفر وبجوانبه.