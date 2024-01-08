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صحة
اختبار سريع للتحقق من الإصابة بأمراض القلب عبر الأصابع
Lebanon 24
08-01-2024
|
04:11
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تكون بعض أعراض أمراض القلب واضحة إلى حد ما، مثل ألم الصدر وضيق التنفس، ولكن هناك أعراض أخرى لا يمكن ملاحظتها بسهولة، وقد تحدّث أحد الخبراء عن علامة غير متوقعة لأمراض القلب، يمكن أن تظهر على الأصابع.
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يرى طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور دانييل سوغاي أن تعجر الأصابع، أي زيادة سماكة الجلد في الأصابع وتضخم أطرافها، وانحناء الأظافر إلى الأسفل، يمكن أن يظهر لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب.
وكشف الدكتور سوغاي في مقطع فيديو على تيك توك، عن اختبار سريع للتحقق من وجود مشاكل في القلب، وقال، إن سماكة الجلد في الأصابع، أو تضخم الأنامل وتقوس الأظافر إلى الأسفل مدعاة للشعور بالقلق بشأن أمراض القلب والرئة، بما في ذلك سرطان الرئة.
لاختبار تعجر الأصابع، نفذ وضعية الأصابع الموضحة في الصورة في الأسفل، فإذا رأيت فجوة على شكل ماسة بين الظفرين، فهذا يعني بأنك لا تعاني من تعجر الأصابع، وإن لم تر تلك الفجوة، فقد تكون مصاباً بهذه الحالة.
السبب وراء ارتباط تعجر الأصابع بأمراض القلب هو أنه يحدث غالباً بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، الذي يحدث إذا كان القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل صحيح في أنحاء الجسم.
وتشمل العلامات الأخرى لأمراض القلب التي يجب الانتباه إليها، ألم في الصدر، وضيق في التنفس، وألم في جميع أنحاء الجسم، والشعور بالاغماء، والشعور بالغثيان.
ومن أهم الأسباب الرئيسية لأمراض القلب هو تصلب الشرايين، الذي يمكن أن يحدث بسبب العادات غير الصحية مثل التدخين، وشرب الكحول، وتناول نظام غذائي غني بالدهون، حيث تصبح جدران الشرايين مغطاة بالرواسب الدهنية مع مرور الوقت، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.
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