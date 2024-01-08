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صحة

لقاح جديد للأطفال ضد فيروس تنفسي.. استشفاء دون دخول المستشفى

Lebanon 24
08-01-2024 | 14:12
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كشفت دراسة جديدة أن اللقاح ضد الفيروس التنفسي الشائع الذي يصيب الأطفال يمكن أن يخفض حالات دخول المستشفى بأكثر من 80%.
وحصل Nirsevimab بالفعل على الضوء الأخضر من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA). ويمكن أن يكون جزءا من حملة التطعيم ضد فيروس RSV بدءا من الشتاء المقبل.
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وتم إعطاء اللقاح لـ 8058 طفلا حتى عمر السنة، في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وكانت حالات الاستشفاء من عدوى الجهاز التنفسي السفلي المرتبطة بفيروس RSV، أقل بنسبة 83% بين أولئك الذين تلقوا اللقاح.
وأظهرت أحدث التجارب أن حالات عدوى شديدة للغاية حدثت لدى 0.1% (5) من مجموعة Nirsevimab مقارنة بـ 0.5% (19) من أولئك الذين يتلقون رعاية قياسية.
ومن المرجح أن تعزز النتائج، التي نشرت في مجلة نيو إنغلاند الطبية، من إمكانية استخدامها في طرح لقاحات فيروس RSV في العام المقبل.


المصدر: روسيا اليوم

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