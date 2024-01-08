لقاح جديد للأطفال ضد فيروس تنفسي.. استشفاء دون دخول المستشفى

كشفت دراسة جديدة أن اللقاح ضد الفيروس التنفسي الشائع الذي يصيب الأطفال يمكن أن يخفض حالات دخول المستشفى بأكثر من 80%.

وحصل Nirsevimab بالفعل على الضوء الأخضر من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA). ويمكن أن يكون جزءا من حملة التطعيم ضد فيروس RSV بدءا من الشتاء المقبل.

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وتم إعطاء اللقاح لـ 8058 طفلا حتى عمر السنة، في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وكانت حالات الاستشفاء من عدوى الجهاز التنفسي السفلي المرتبطة بفيروس RSV، أقل بنسبة 83% بين أولئك الذين تلقوا اللقاح.

وأظهرت أحدث التجارب أن حالات عدوى شديدة للغاية حدثت لدى 0.1% (5) من مجموعة Nirsevimab مقارنة بـ 0.5% (19) من أولئك الذين يتلقون رعاية قياسية.

ومن المرجح أن تعزز النتائج، التي نشرت في مجلة نيو إنغلاند الطبية، من إمكانية استخدامها في طرح لقاحات فيروس RSV في العام المقبل.





