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صحة

5 فوائد مذهلة لزيت الزيتون على الصحة والبشرة في فصل الشتاء

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:00
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يتمتع زيت الزيتون بعدد لا يحصى من الفوائد للبشرة، ما يجعله ضرورياً في روتين العناية بالبشرة في فصل الشتاء. وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع onlymyhealth الطبي المتخصص، الذي عدد 5 فوائد صحية له للبشرة.
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وهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية، ما يجعله مرطبًا ممتازًا للبشرة الجافة.
كما أنه غني بالمغذيات مثل فيتامين E والبوليفينول والأحماض الدهنية. حيث يغذي زيت الزيتون البشرة من الداخل.

ويعمل على مكافحة آثار الشتاء البارد مثل المشاكل الجلدية، الأكزيما والصدفية والتهاب الجلد بسبب الهواء البارد والجاف. ويمكن لخصائص زيت الزيتون المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات أن توفر الراحة من هذه الحالات، وتهدئ البشرة المتهيجة وتعزز الشفاء.
وسواء تم استخدامه كمرطب مستقل، أو ممزوجًا بمكونات طبيعية أخرى لعمل قناع وجه يمكنك صنعه بنفسك، أو إضافته إلى منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، إضافةً إلى أن قدرة زيت الزيتون تساهم على تعزيز إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد ضد آثار الشيخوخة.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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