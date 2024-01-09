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صحة

تحذير غير مسبوق... خطر كبير في عبوات المياه البلاستيكية!

Lebanon 24
09-01-2024 | 05:46
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حذرت دراسة جديدة من أن المياه المعبأة في عبوات البلاستيك يمكن أن تحتوي على مئات الآلاف من الجزيئات البلاستيكية الصغيرة الخطيرة على الصحة.

ويستهلك الناس في جميع أنحاء العالم المواد البلاستيكية النانوية، بشكل يومي، وتتزايد المخاوف الصحية لأنها يمكن أن تغزو مجرى الدم والخلايا.
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ووجد العلماء بواسطة الكشف بالليزر أن كل ليتر يحتوي على متوسط 240 ألف جسيم من تلك المواد.
وقد تمكنوا من التعرف عليها حتى عرض 100 نانومتر - وهي أرق بألف مرة من الشعرة - ولكن من الممكن أن يكون هناك جسيمات أصغر حجما.

وكانوا قادرين على تتبع أصول حوالي عشرة بالمئة فقط.

وقال وي مين، المؤلف المشارك للتقرير، من جامعة كولومبيا: "في السابق كانت هذه مجرد منطقة مظلمة، مجهولة، لكن هناك عالمًا ضخمًا من المواد البلاستيكية النانوية التي يتعين دراستها".

وتابع: "إن دراسة المواد البلاستيكية النانوية مهمة لأنه كلما كانت الأشياء أصغر، كلما كان من السهل دخولها إلى داخلنا."

وتشمل الآثار الصحية لتعرض الأشخاص للمواد الكيميائية في البلاستيك: تلف الجهاز العصبي، وانخفاض الخصوبة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وخلل في وظائف الهرمونات، وسرطان الكبد والرئة.

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