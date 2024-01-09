تطوير لقاح ضد حب الشباب!

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طور فريق بحثي من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو الأمريكية لقاحاً ضد حب الشباب.وأثبت هذه اللقاحات بعد اختبارها على فئران التجارب أنها تقلل الالتهابات التي تصاحب حب الشباب عن طريق تحييد تأثير أحد الانزيمات التي تفرزها البكتيريا المرتبطة بحب الشباب.ويصاب ما بين 70% إلى 80% من الأشخاص بحب الشباب في مرحلة ما من حياتهم، وعادة ما تكون في فترة المراهقة، وترجع أسباب هذه المشكلة إلى عوامل وراثية وبيئية وبكتيرية.وتركزت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Communication، واستغرقت أكثر من 10 سنوات، على علاقة حب الشباب بنوع معين من البكتيريا تعيش على جلد الانسان ويطلق عليها اسم Cutibacterium، ولماذا تؤدي هذه البكتيريا في بعض الأحيان إلى ظهور حب الشباب على سطح الجلد.وتوصل الباحثون إلى أن هذه البكتيريا تفرز نوعين من الانزيمات هما HylA وHylB، وأن النوع الأول هو الذي يتسبب في حدوث الالتهابات التي تصاحب بثور حب الشباب على سطح الجلد، في حين يعمل النوع الثاني من الانزيمات على تهدئة الالتهابات الجلدية.